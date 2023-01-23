茶的故鄉發紅包 蔡英文：台灣優質農產品將行銷全世界
大年初二上午，總統蔡英文到南投縣名間鄉發送小紅包，她致詞時提到進行中的台美貿易倡議談判，現階段最重要工作是打開農業國際市場，未來台灣優質農產品進入美國市場的管道將更順暢，進一步行銷到全世界。
記者顏幸如／南投報導
蔡英文今（23日）在民進黨南投立委補選候選人蔡培慧等人陪同下，到台灣手搖飲茶的故鄉─名間鄉大賢宮發送小紅包。她向在場民眾表示，前兩年因疫情關係暫停過年參香行程，今年恢復春節宮廟參拜及發福袋，她很開心能當面向大家賀年恭喜。
蔡培慧曾在2021年媒合企業認購兩萬斤名間鳳梨給馬祖，選購地點即是大賢宮所在的大庄村，今天的發紅包活動受到村民歡迎。名間鄉長年有灌溉用水的問題，蔡英文表示，政府日前召開國家安全會議，會中決定將全面改進農村灌溉設施，有系統的把水利建設做好，讓縣民從事農業時比較輕鬆，能生產更多好的農產品。
蔡英文說，過去幾年挑戰很大，疫情嚴重、世界經濟變化大，但台灣人民團結努力，拚出經濟好成績，企業大賺錢，幫國庫增加很多收入，政府除了持續透過減稅、租屋及房貸利息補貼，針對經濟弱勢家戶持續協助，也規劃在年後發放每人6,000元。
南投農業人口、小型企業多，蔡英文表示，進行中的台美21世紀貿易倡議，她已指示談判團隊，現階段最重要工作是打開農產品的國際市場，先讓台灣優質農產品進入美國市場的管道能更順暢、進而將農產品行銷到全世界。她也不忘關心蔡培慧的選情，力薦她是最自立自強、最貼心、願意為家鄉付出的南投女兒。