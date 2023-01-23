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過年塞車憋尿憋出尿道炎？　營養師教你6招飲食預防法

過年塞車憋尿憋出尿道炎？　營養師教你6招飲食預防法
過年塞車憋尿憋出尿道炎？　營養師教你6招飲食預防法

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】過年民眾返鄉、出遊，想必到哪都呈現塞車的情況，若是尿液來襲無法及時上廁所，憋尿一憋就是幾小時起跳，容易引發泌尿道發炎。

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營養師何埻安提醒，憋尿憋久了不只女性，連男性都會有泌尿道發炎的問題，飲水對於預防感染相當重要，但飲食也要特別注意。

尿不是無菌嗎？　為何憋尿還會泌尿道細菌感染？

細菌是肉眼看不見的微小東西，移動緩慢，當有尿意卻無法及時上廁所，憋尿憋的時間越久，越容易滋生細菌，而營養師何埻安指出，飲食過於重鹹、油膩加上飲水量不足的情況憋尿會讓發炎更加嚴重。

營養師何埻安表示，正常來說尿液在膀胱及輸尿管中都是乾淨、無菌的，而泌尿道感染通常都是細菌從尿道口往內感染，遠至膀胱及腎臟，因此喝水就顯得非常重要。

養成良好習慣　日常生活應注意這6點

當飲水量足夠，一有尿意時便順利排尿，過程當中就能將細菌順利沖刷，減少感染的機會。營養師何埻安提到，預防泌尿道感染，平時就要有概念，養成良好飲食及飲水習慣。

營養師指出6點日常生活應注意的事項，第一，避免過度調味的食物以及精緻加工的食品；第二，不要憋尿，一有尿意應立即去上廁所；第三，每日飲水量應達2000c.c.；第四，不要穿過緊的衣褲，避免感染；第五，貼身衣物（內褲）需時常更換及清潔；第六，執行性行為前、後應多喝水，事後盡快排尿。

泌尿道發炎從飲食著手　6招飲食預防法學起來

此外，飲食也會影響到泌尿道發炎的情形，營養師何埻安提供6招預防泌尿道發炎的飲食法。

第一，每日蔬果579，蔬果顏色越豐富越好且富含植化素，提升身體抗氧化及抗發炎能力；第二，將每日鈉攝取量控制在2300mg，可以透過香料（羅勒、黑胡椒粒、薑黃、月桂葉）增加食物風味。

第三，避免含糖飲料攝取，忽略飲水的重要性；第四，增加日常Omega 3及9的攝取，平衡體內脂肪酸含量，降低發炎機率；第五，以全榖雜糧替代精緻澱粉，增加膳食纖維及其他營養素攝取。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56522

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