台北國際電玩展焦點懶人包！任天堂超狂優惠 統神也來了
2023台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於2/2至2/5，每天上午9點至傍晚5點於南港展覽館登場，此次匯集來自25國共275家廠商、1150格攤位開展，除了今年迎接10週年的《神魔之塔》外，包括任天堂、光榮特庫摩也宣布將首次正式參展，現場還能試玩即將推出的新作，台灣鎧俠更是邀請世界級的電競選手以及實況主「亞洲統神」張嘉航到場參與活動，讓疫情後重啟的TGS場面更加盛大。
記者張志浩/綜合報導
任天堂在日前「TGS展前記者會」公布，將在電玩展現場打造《斯普拉遁3》與《Nintendo Switch 運動》的試玩區，並同步推出TGS限定主機方案，搭配《薩爾達傳說 王國之淚》將在5/12開賣，任天堂攤位推出一次擁有2個薩爾達的特別方案；包括《薩爾達傳說》+ Nintendo Switch OLED 主機組合原價14060，台北電玩展會場限定價格11980元，以及《Nintendo Switch 運動》+ 指定盒裝遊戲（八選一）原價 11760元，台北電玩展會場限定價格9980元。
同樣也是首次參展的台灣光榮特庫摩則表示，展區提供未上市遊戲「Wo Long: Fallen Dynasty（臥龍：蒼天隕 落）」、「萊莎的鍊金工房3 ~終結之鍊金術士與秘密鑰匙~」以及「零 ~月蝕 的假面~」搶先實機體驗，並提供限定試玩紀念品；不僅如此，在2022年在東京電玩展亮相的《臥龍 蒼天殞落》呂布等身雕像也將來台展出，讓玩家大飽眼福。
而邁入10週年的《神魔之塔》，開發商 Madhead宣布投入超過5000萬預算於台北電玩展，，成為本次的最大參展商，佔地超過170格，期間將有精彩的表演和節目、大量虛寶好康和周邊產品回饋玩家，刺激的「王者之王」總決賽會於最後一天（2/5）舉行。
台灣鎧俠將在展會上展示其個人 NVMeTM 固態硬碟產品，屏舉辦「KIOXIA Challenge – 鎧俠挑戰賽」邀請世界級電競玩家林家弘、曾家鎮、五股石油王，透過《The King of Fighters》和《Street Fighter》兩款遊戲向現場參觀者下戰帖，知名電競Youtuber和實況主亞洲統神張嘉航也將現身與參觀者一起進行挑戰。