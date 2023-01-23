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汪小菲露口風！單獨帶他去法國　張蘭吃醋：怕我們打起來

▲張蘭和汪小菲母子同框，恢復以往的好心情。（圖／翻攝自抖音）
▲張蘭和汪小菲母子同框，恢復以往的好心情。（圖／翻攝自抖音）

記者江芷稜/綜合報導

即使過年前為了張穎穎公開互嗆，汪小菲和張蘭這對母子依舊難分難離，年節期間他暫時放下大S和張穎穎等感情紛擾，除夕和媽媽一起去北京麻六記餐廳給員工們發紅包，並再度現身直播間合體，對話時透露要趁假期帶爸爸去法國玩，讓張蘭有點吃味地說「光帶你爸去啊，你媽呢」，表示一張機票沒多少錢，隨後大笑說「你怕我們打起來啊！」逗得汪小菲靦腆笑出聲來。

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▲張蘭19日宣稱，要把汪小菲旗下所有卡給停掉，疑似不滿兒子跑去挽回張穎穎。（圖／翻攝微博）
▲張蘭為了阻止汪小菲和張穎穎在一起，曾放話要把兒子的信用卡停掉。（圖／翻攝微博）
張蘭曾透露，當初橫刀奪愛從別人手中搶來前夫汪璽，閃婚後沒多久竟然分手，便帶著汪小菲出國打工努力攢錢，有了積蓄返回中國開餐廳，創立了俏江南的雛形，不過夫妻倆沒失和，目前掌握麻六記餐廳實權的掛名負責人就是汪小菲的爸爸。

張蘭昨（22）日在直播間賣紅酒，母子同框其樂融融，她稱讚汪小菲有品味，隨後又說汪璽沒去過巴黎「沒那品味」，自嘲在兒子面前罵前夫，汪小菲則透露過年要單獨帶汪爸去巴黎度假，張蘭頗為吃味，直說想要一起去「沒關係，你帶我去，我不搭理他」，結果被汪小菲打槍「你們還是分開去」，逗得她哈哈大笑，放話自己想找個法國男人，「不能老是單著」。

▲張蘭和汪小菲初一同框直播，氣氛和樂融融。（圖／翻攝自抖音）
▲張蘭和汪小菲初一同框直播，氣氛和樂融融。（圖／翻攝自抖音）
▲張蘭想跟汪小菲一起去法國，結果被打槍「你們分開去」。（圖／翻攝自抖音）
▲張蘭想跟汪小菲一起去法國，結果被打槍「你們分開去」。（圖／翻攝自抖音）
員工們過年放假，只由母子兩人帶貨，由於汪小菲在身邊，張蘭不敢放肆，被問到大S和張穎穎相關新聞，表態不想談論，只想努力掙錢，最後還讓身體欠佳的汪小菲吃藥休息，拋開為張穎穎爭執的陰霾，汪小菲母子關係頗為融洽，看來已經把媽媽哄好了，逃過被停用信用卡的下場。

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