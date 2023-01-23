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高雄蓮潭燈會作品亮相！初二回娘家搶先看

▲翻轉未來視燈飾作品「招財進寶x追求自由民主」，招財進寶旋轉180度即為追求自由民主。（圖／高市府觀光局提供）
▲翻轉未來視燈飾作品「招財進寶x追求自由民主」，招財進寶旋轉180度即為追求自由民主。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2023年高雄燈會移師左營蓮池潭，高市府觀光局長高閔琳指出，在今(23)日初二習俗上回娘家的日子，左營兒女可搶先看燈會，現階段已有水上主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」、翻轉未來視(炫舞X高雄)、秘境神獸、光織湖影及光縴蘆葦等作品陸續完成。

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▲蓮潭燈會燈飾作品「光織湖影」。（圖／高市府觀光局提供）
▲蓮潭燈會燈飾作品「光織湖影」。（圖／高市府觀光局提供）
高閔琳表示，今年燈會邀請許多高雄創作者一起參與，除了有人氣貼圖ㄇㄚˊ幾兔創作者 YUKIJI 雪路創作燈飾外，更邀請過去曾以「臺灣」文字翻轉90度變「Hello Taiwan」等翻轉文字設計而揚名，在網路上和維基百科封為「像神一樣的男人」、「世界第一個漢字翻轉發現者」的設計師林國慶來進行創作。

▲秘境神獸燈飾，幻化成封神演義內神話動物。（圖／高市府觀光局提供）
▲秘境神獸燈飾，幻化成封神演義內神話動物。（圖／高市府觀光局提供）
林國慶選在蓮池潭入口的牌樓設計一座巨大的燈籠作品，名為「翻轉未來視」，以「翻轉」為核心概念，展現獨特角度看世界。林國慶作品「翻轉未來視」正面的文字「高雄X炫舞」，「炫」代表了高雄如火般熾熱的熱情與耀眼，「舞」字則帶出高雄作為海洋首都，水波盪漾、活潑舞動的青春與活力；燈籠背面的文字「招財進寶」乃民俗傳統在過年期間的春聯或斗方等常見的吉祥話與祈福文字，將文字翻轉後，卻可看出「追求自由民主」。

▲蓮潭燈會燈飾作品「光縴蘆葦」。（圖／高市府觀光局提供）
▲蓮潭燈會燈飾作品「光縴蘆葦」。（圖／高市府觀光局提供）
此外，本次蓮潭燈會更打造了一座秘境小島，邀請熱門景點「鼓山魚市場」操刀商場整體形象設計工程的設計師張超倫，將蓮池潭周圍廟宇內的神獸，幻化成如封神演義內的神話動物，有四不像麋鹿、青鸞火鳳、青毛獅子、舍舍迦兔、九尾狐神、五色神牛及兔兒爺仙等共7隻神獸在晚間發出幽暗的光芒與色彩，讓參觀者宛如踏入秘境，並在每個轉彎處看見驚喜。相關燈飾作品、活動及週邊景點訊息將陸續釋出，觀光局誠摯邀請民眾把握燈會期間前往觀賞。

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