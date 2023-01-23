乳癌末期一定要化療？　60歲婦人2方式治療轉移病灶近消失

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乳癌有四種類型 這2類可用荷爾蒙、標靶藥控制根據國民健康署2019年的癌症登記報告，乳癌位居女性惡性腫瘤發生率的第1位，占全部惡性腫瘤死亡人數的5.24%。台東馬偕腫瘤治療科蔡承志醫師表示，乳癌是一種從乳腺的上皮細胞或小葉長出的惡性腫瘤，根據乳癌的大小以及淋巴結的轉移，可以將乳癌分成四期，當癌細胞生長失去控制時，會進而侵入、破壞鄰近的組織及器官，或經血液、淋巴系統轉移到其他器官。
乳癌可分為分成四種類型，包含管腔細胞A型、管腔細胞B型、基底細胞型、Her2過度表現型。隨著醫學科技的進步，有些乳癌不一定要接受化療，透過服用口服荷爾蒙以及標靶藥物就可獲得平均兩年的控制。
蔡承志醫師進一步說明，血液中有雌激素及黃體素，可透過腫瘤上的雌激素、黃體素受體，促進管腔細胞A型及B1型癌細胞生長，因此在轉移性第四期的乳癌中，如果為管腔細胞A型及B1型，且腫瘤轉移的情況尚不至於造成立即嚴重的內臟失能時，則可使用標靶藥物加上荷爾蒙抑制藥物來做治療。
荷爾蒙抑制藥物可透過阻止激素與受體結合，或減少雌激素的生成，而達到抑制腫瘤生長的效果，像案例中的60歲婦人就是屬於這類型，經三個月的標靶藥物及抗荷爾蒙藥物治療，肺部的轉移病灶近乎消失不見。
乳癌末期別怕 及早發現避免錯失治療良機根據臨床統計使用此治療後，有一半的患者病情能獲得至少兩年的控制，隨著醫療進步，管腔細胞A型及B1型乳癌，好似高血壓、糖尿病一樣，變成了慢性病在控制。
但礙於過去對癌症的印象，以及對化學治療的懼怕，有些人甚至不敢及早診斷，而錯失治療良機。蔡承志醫師表示，每年都有許多的醫師及科學家為了癌症而努力，總有新的進步利益許多患者，他鼓勵民眾及早發現、及早治療，才能將疾病做最好的控制，並有機會受惠於最新的醫療。
資料來源：末期乳癌要化療嗎？新型標靶藥物慢性控制
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56476
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