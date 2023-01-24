金兔年台股先蹲後跳　投顧籲年後保守因應

農曆兔年到　「萬安叔叔」拜訪市府幼兒園送台北兔存錢筒

▲農曆春節前夕，台北市長蔣萬安前往市府幼兒園，與小朋友們提前歡慶兔年。（圖／台北市政府提供）
▲農曆春節前夕，台北市長蔣萬安前往市府幼兒園，與小朋友們提前歡慶兔年。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

適逢農曆春節前夕，台北市長蔣萬安特地抽空，前往北市府幼兒園與小朋友們歡慶兔年。小朋友們除了拿起自製的舞龍舞獅跳起可愛的迎賓舞外，也更活潑地高喊「萬安叔叔」問好。而因應今年為兔年，蔣萬安也準備了台灣燈節「光源兔」造型的存錢筒，希望每位小朋友都可以肆意彩繪出獨一無二的專屬兔子，平平安安、健康長大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲農曆春節前夕，台北市長蔣萬安前往市府幼兒園與小朋友們歡慶兔年，小朋友們也準備自製的舞龍舞獅飾品，跳起迎賓舞歡迎「萬安叔叔」。（圖／台北市政府提供）
▲農曆春節前夕，台北市長蔣萬安前往市府幼兒園與小朋友們歡慶兔年，小朋友們也準備自製的舞龍舞獅飾品，跳起迎賓舞歡迎「萬安叔叔」。（圖／台北市政府提供）
肩背台灣燈節吉祥物「光源兔」娃娃的蔣萬安，於農曆春節前夕，前往台北市政府幼兒園，與幼兒園小朋友們一起提前歡慶兔年。小朋友們也準備好自製的舞龍舞獅飾品，跳起活潑可愛的迎賓舞，並高喊「萬安叔叔」打招呼，也要求與蔣萬安擊掌。

而回到教室後，蔣萬安也與幼兒園小朋友們玩起「認識市府」的搶答遊戲。過程中甚至讓蔣萬安直呼「懂得比我還多！」也有許多小朋友提出各式各樣的要求，像是希望蔣萬安來參加他們的畢業典禮，或是轉達自己爸爸媽媽的心聲，讓在場人士笑聲不斷。

▲台北市長蔣萬安與市府幼兒園的小朋友們，現場玩起「 認識市府」的搶答遊戲，甚至讓蔣萬安直呼「知道的比我還多！」（圖／台北市政府提供）
▲台北市長蔣萬安與市府幼兒園的小朋友們，現場玩起「 認識市府」的搶答遊戲，甚至讓蔣萬安直呼「知道的比我還多！」（圖／台北市政府提供）
最後身為台北市大家長的蔣萬安，也與各個班級的小朋友們一同合照，其中更贈送大班小朋友台灣燈節吉祥物「光源兔」造型的存錢筒，而每個小朋友們也都可以按照自己的意思，畫出獨一無二造型的光源兔存錢筒。蔣萬安也期許小朋友們，能夠平平安安快樂健康長大。

月底變三寶爸！蔣萬安不能陪太太回娘家：感謝體諒

台北巿人口估3月達250萬　蔣萬安：依法設第3副巿長

讀建中曾在北一女門口站崗！蔣萬安：今天終於大方走進來

春節將至北市車流量大　蔣萬安：指示交通局、警察局注意

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀