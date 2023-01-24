農曆兔年到 「萬安叔叔」拜訪市府幼兒園送台北兔存錢筒
適逢農曆春節前夕，台北市長蔣萬安特地抽空，前往北市府幼兒園與小朋友們歡慶兔年。小朋友們除了拿起自製的舞龍舞獅跳起可愛的迎賓舞外，也更活潑地高喊「萬安叔叔」問好。而因應今年為兔年，蔣萬安也準備了台灣燈節「光源兔」造型的存錢筒，希望每位小朋友都可以肆意彩繪出獨一無二的專屬兔子，平平安安、健康長大。
記者丁上程／台北報導
肩背台灣燈節吉祥物「光源兔」娃娃的蔣萬安，於農曆春節前夕，前往台北市政府幼兒園，與幼兒園小朋友們一起提前歡慶兔年。小朋友們也準備好自製的舞龍舞獅飾品，跳起活潑可愛的迎賓舞，並高喊「萬安叔叔」打招呼，也要求與蔣萬安擊掌。
而回到教室後，蔣萬安也與幼兒園小朋友們玩起「認識市府」的搶答遊戲。過程中甚至讓蔣萬安直呼「懂得比我還多！」也有許多小朋友提出各式各樣的要求，像是希望蔣萬安來參加他們的畢業典禮，或是轉達自己爸爸媽媽的心聲，讓在場人士笑聲不斷。
最後身為台北市大家長的蔣萬安，也與各個班級的小朋友們一同合照，其中更贈送大班小朋友台灣燈節吉祥物「光源兔」造型的存錢筒，而每個小朋友們也都可以按照自己的意思，畫出獨一無二造型的光源兔存錢筒。蔣萬安也期許小朋友們，能夠平平安安快樂健康長大。