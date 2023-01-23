陸客團要來了！中國年後開放出團　泰國、柬埔寨最熱門

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公告指出，將於2023年2月6日起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民組團前往他國旅遊相關業務，且即日起旅行社及在線旅遊企業可以開始產品發布、宣傳推廣的工作。
公告中同時宣佈了首批「試點國家」名單，包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴及阿根廷共20國。
根據中媒報導，中國大型旅遊網站「攜程旅行網」執行長江文透露，在文旅部的出境跟團遊開公告發出之後，平台上相關產品的搜尋量瞬間大漲5倍，其中以泰國、印尼、新加坡和柬埔寨的搜索量最高，更帶動了海外目的地熱度上漲330%。另外實體店方面，攜程旅行社出境和團體旅遊的諮詢量相較過去3年也上漲超過10倍。
中國疾病預防控制中心22日公布，1月13至19日這段期間，中國全境新增新冠肺炎住院死亡病例1萬2658例。連同先前公布的5萬9938例，自2022年12月8日至今年1月19日，中國住院染疫死亡仍僅7萬2596例。但在中國當局於去年12月7日宣布優化防疫新10條措施後，中國染疫人數及重症、死亡人數同步激增，各地出現老人染疫後併發慢性病大量死亡，導致殯儀館及火葬場不敷使用的窘境，即使在世界衛生組織（WHO）壓力之下，中國當局通報的疫情數字仍被外界視為嚴重低估。