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初三國道15路段壅塞　國五將塞超過17小時

▲明（24）日為春節連續假期初三，預估國道交通量為140百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。（示意圖／NOWnews資料照）
▲明（24）日為春節連續假期初三，預估國道交通量為140百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

今（23）日為春節連續假期初二，下午國道壅塞路段包括國1南向三義至台中系統、下營系統至永康、湖口服務區至竹北、北向頭份至湖口、北斗至彰化；國3南向中興至南投、柳營至官田系統、田寮至燕巢系統、北向關西至大溪、大山至西濱；國5北向宜蘭至坪林，國10西向旗山端至嶺口，其餘路段尚能維持行車正常。截至17時，國道交通量為91.4百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期範圍。

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明（24）日為春節連續假期初三，預估國道交通量為140百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等15路段。（圖／高公局提供）
▲高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等15路段。（圖／高公局提供）
明日國道相關疏導措施包括，15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控的。

另，中央氣象局發布低溫特報，今日至26日清晨受寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明日台中以北及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率；高公局提醒用路人，低溫易使車輛機件產生故障，除行前檢查車輛狀況外，也要留意車內溫差造成玻璃起霧，可以先開冷氣除霧，再切換暖氣，確保行車安全。

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