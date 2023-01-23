「2023香港年宵」港人齊聚 張硯卿：感受高雄的熱情友善
高市府首度與台灣香港協會合作「2023香港年宵在高雄—香港文化藝墟」自今(23)日起到25日止在衛武營WeR藝術村登場。行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市政府長期關心香港、支持港人，這次活動是市府首度與台灣香港協會合作，希望透過香港年宵活動，讓香港朋友在高雄也能感受到濃濃的過年氛圍，同時也讓台灣人更了解香港文化。
記者郭凱杰／高雄報導
「香港年宵」活動由高雄市政府行政暨國際處與台灣香港協會共同主辦，以香港慣稱「市集」的「墟」為象徵，舉辦一場結合港式文化、表演及美食的活動。不只有香港風格的音樂、藝文展演及工作坊，更號召近30攤來自全台各地的港人店家難得齊聚高雄，共同參與年宵的特色市集，吸引許多在台港人從北中南各地，特別前來高雄過年。
活動發起人之一的港人James表示，這次藝墟向大家介紹充滿香港特有回憶的美食，從市集的道地香港美食，像是非常有特色的砵仔糕、雞蛋仔、狗仔粉等傳統香港街頭小吃，藉由工作坊的介紹帶大家進一步認識香港飲食文化。「歡迎更多人一起來參加、體驗豐富的香港文化。」
張硯卿在活動首日，也到場發送兔年一元開運小紅包，並用廣東話「新年快樂」祝賀，表達市府對香港朋友的關心。張硯卿指出，這次活動是市府首度與台灣香港協會合作，不只希望全台的香港朋友都能到高雄團圓，讓在台港人和高雄朋友分享香港的傳統和新潮，也讓高雄朋友和港人分享滿滿的熱情友善，共同度過充滿香港味道的幸福新年。