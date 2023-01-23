內門席開350桌 陳其邁東九區參香、發紅包、呷辦桌
高雄市長陳其邁今（23）日前往美濃、旗山、內門等高雄東九區地方宮廟參拜祈福，並向市民朋友拜年，發放兔年小紅包，氣氛喜慶熱鬧，不僅外縣市的民眾一早也到旗山排隊等領紅包，在內門紫竹寺時，市長也親自送紅包祝福給百歲人瑞。中午接著前往內門南海紫竹寺參與「初二歡喜回娘家，鴻兔大展呷辦桌」活動，豐盛的佳餚美食讓陳其邁讚不絕口，現場座無虛席。
記者郭凱杰／高雄報導
此外，陳其邁今天也持續拜廟祈福及發紅包行程，不少民眾攜家帶眷前來索取限量小紅包祝福，人潮滿滿，充滿年味。陳其邁說整個過年期間，身為市長逢廟必拜，他也祝福大家在未來一年都能夠鴻兔吉祥，一切平安順利。
陳其邁表示，這次的辦桌，是疫情之後睽違兩年內門最大的活動，350桌座無虛席，用料實在、價格親民，尤其內門是總鋪師的故鄉，今天請到的四大名廚都是享負盛名的總舖師，大家吃到賺到，也笑稱一聽到要吃內門的辦桌，從市區上高速公路一路流口水到內門。
陳其邁也特別推薦東九區走春景點，一一細數東九區在地特色，例如美濃花海、六龜寶來溫泉、旗山老街、茂林溫泉、那瑪夏的世外桃源、內門辦桌等等，多元的生態、文化、美食及宗教活動，都很值得民眾來一趟東九區新年走春之旅。