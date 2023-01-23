藍營要角相繼新北參拜　侯友宜：感謝大家為國、為民祈福

內門席開350桌　陳其邁東九區參香、發紅包、呷辦桌

▲陳其邁今天到內門參加初二回娘家辦桌活動。（圖 ／高市府提供 ）
▲陳其邁今天到內門參加初二回娘家辦桌活動。（圖 ／高市府提供 ）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今（23）日前往美濃、旗山、內門等高雄東九區地方宮廟參拜祈福，並向市民朋友拜年，發放兔年小紅包，氣氛喜慶熱鬧，不僅外縣市的民眾一早也到旗山排隊等領紅包，在內門紫竹寺時，市長也親自送紅包祝福給百歲人瑞。中午接著前往內門南海紫竹寺參與「初二歡喜回娘家，鴻兔大展呷辦桌」活動，豐盛的佳餚美食讓陳其邁讚不絕口，現場座無虛席。

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▲陳其邁今天持續拜廟祈福及發紅包行程並親自送紅包祝福給百歲人瑞。（圖 ／高市府提供 ）
▲陳其邁今天持續拜廟祈福及發紅包行程並親自送紅包祝福給百歲人瑞。（圖 ／高市府提供 ）
此外，陳其邁今天也持續拜廟祈福及發紅包行程，不少民眾攜家帶眷前來索取限量小紅包祝福，人潮滿滿，充滿年味。陳其邁說整個過年期間，身為市長逢廟必拜，他也祝福大家在未來一年都能夠鴻兔吉祥，一切平安順利。

▲陳其邁今天也持續拜廟祈福及發紅包行程，不少民眾攜家帶眷前來索取限量小紅包祝福。（圖 ／高市府提供 ）
▲陳其邁今天也持續拜廟祈福及發紅包行程，不少民眾攜家帶眷前來索取限量小紅包祝福。（圖 ／高市府提供 ）
陳其邁表示，這次的辦桌，是疫情之後睽違兩年內門最大的活動，350桌座無虛席，用料實在、價格親民，尤其內門是總鋪師的故鄉，今天請到的四大名廚都是享負盛名的總舖師，大家吃到賺到，也笑稱一聽到要吃內門的辦桌，從市區上高速公路一路流口水到內門。

陳其邁也特別推薦東九區走春景點，一一細數東九區在地特色，例如美濃花海、六龜寶來溫泉、旗山老街、茂林溫泉、那瑪夏的世外桃源、內門辦桌等等，多元的生態、文化、美食及宗教活動，都很值得民眾來一趟東九區新年走春之旅。

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