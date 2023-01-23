年菜反覆加熱小心腸胃炎！　營養師教你3重點減少腸胃不適

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過年注意腸胃炎 最大衛生問題是「反覆加熱」腸胃炎主要症狀有腹瀉、嘔吐，可能還會伴隨發燒、胃痛等症狀，通常症狀會持續1-10天。民眾有可能會受諾羅病毒、輪狀病毒等感染，而引發「病毒性腸胃炎」，或是因食物不新鮮、受病菌污染等而導致「細菌性腸胃炎」。
若是吃了太多遭受細菌汙染的食物，會提高症狀的嚴重度，腸胃炎持續的時間也會拉長。黃翠華營養師提到，過年圍爐與家人一起吃年夜飯，食物的衛生安全很重要，尤其圍爐用餐時間會比平時吃飯來得久，長時間暴露下，年菜有可能會生菌。
黃翠華營養師指出，反覆加熱是衛生安全中最大的問題，過年民眾常煮太多菜餚，剩下的年夜菜放到隔天吃是常有的事，建議民眾要再加熱食用時，依單次可吃完的量取部分出來就好，其餘的留在冰箱冷藏，不要全部拿出來加熱。
另外，她提醒民眾，急性腸胃炎除了依醫師指示服藥外，飲食也要注意，減少進食量，選擇清淡、溫和的食物，可以吃些纖維性食物，但要暫時避免粗糙纖維，以水溶性纖維為主，而且一開始量不可太多。
腸胃不適從年菜著手 減少油脂攝取過年不只是腸胃炎的問題，年菜多半大魚大肉，也常會造成民眾腸胃不適，想要保護腸胃健康，黃翠華營養師表示，年菜「減少油脂」、「增加纖維」、「補充維生素A及C」這三點很重要。
要維護腸胃健康，蛋白質的攝取不可少，因為蛋白質是體內各種激素、酵素的主要材料，能避免腸胃道酸鹼值失衡，維持其功能並幫助組織建構、細胞修復，但攝取蛋白質的同時，也要注意油脂。
太多油會延長胃排空時間，影響消化，要減少油脂可以從烹飪方式、食材處理著手。像每年過年必吃的魚、雞等蛋白質食物來源，黃翠華營養師建議，可以選擇用清蒸，而非油炸的方式烹飪，避免高油，同時也可避免自由基，雞肉也可以去皮，減少油脂。
民眾過年圍爐也常常會吃火鍋，加入許多的肉品、火鍋料，黃翠華營養師表示，加入火鍋料、肉後，湯底的油含量非常高，這也是為什麼有些人喝火鍋湯會腸胃不適的原因之一，火鍋可以改放各式各樣的蔬菜，另外湯建議飯後幾分鐘再喝，才不會讓吃下的食物在胃中膨脹，影響消化，也可避免胃食道逆流的發生。
而過年民眾常會吃一些零食、堅果等，這些也要注意，黃翠華營養師指出，民眾過年常常吃太多零食，尤其堅果類屬於油脂類食物，會延長胃排空時間，建議適量就好。
過年別忘了攝取纖維 補充維生素A、C此外，過年期間民眾常常會忘記纖維的攝取，黃翠華營養師提到，纖維對於腸胃健康也相當重要，在蔬菜的部分，過年圍爐會吃長年菜，因此比較不需要擔心，但相較之下，水果是民眾比較會忽略的部分。
黃翠華營養師建議，過年可以來點維生素A、維生素C高的水果，維生素A對於黏膜組織的強健相當重要，而維生素C是構成間質組織的主要成分，過年可以吃點芭樂、木瓜等維生素A、C高的水果，過年期間注意這些小細節，腸胃不適、腸胃炎的機率就會降低很多。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56568
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