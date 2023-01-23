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娛樂名嘴呂文婉刮中彩券200萬？喊話：我要休息一陣子

▲呂文婉在臉書公布刮刮樂中獎過程。（圖／翻攝自呂文婉FB）
▲呂文婉在臉書公布刮刮樂中獎過程。（圖／翻攝自呂文婉FB）

記者江芷稜/綜合報導

過年玩刮刮樂已成了全民運動，連明星、名人都要試試手氣，娛樂名嘴呂文婉和家人一起玩刮刮樂，刮中不少大獎，她在臉書秀出其中一張彩券，只遮住一角，並表示「我會休息一陣子了」，網友紛紛留言恭喜她中大獎，也有網友認為應該沒中，只是故作神祕，最後她在留言回覆粉絲，中了右上角的數字，就是刮刮樂上顯示的200萬元台幣。

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▲呂文婉和家人一起玩刮刮樂頻頻中獎。（圖／翻攝自呂文婉FB）
▲呂文婉和家人一起玩刮刮樂頻頻中獎。（圖／翻攝自呂文婉FB）
▲呂文婉出示刮刮樂，似乎刮中了200萬元獎金。（圖／翻攝自呂文婉FB）
▲呂文婉出示刮刮樂，似乎刮中了200萬元獎金。（圖／翻攝自呂文婉FB）
呂文婉在臉書曬出多段影片，其中一段中獎實況，她帶著眼鏡集中注意力刮彩券，表情相當興奮，正當所有人尖叫時，影片就嘎然中止，留下令人好奇的懸疑，疑似就是200萬元的中獎實錄。她還補充，另一張刮刮樂也全中，「全區都中，真的太旺了」，網友計算應是得到獎金5,000元。

▲網友詢問金額，呂文婉表示刮中了200萬元獎金。（圖／翻攝自呂文婉FB）
▲網友詢問金額，呂文婉表示刮中了200萬元獎金。（圖／翻攝自呂文婉FB）
▲有網友不相信呂文婉中獎，有人留言表示自己就在現場。（圖／翻攝自呂文婉FB）
▲有網友不相信呂文婉中獎，有人留言表示自己就在現場。（圖／翻攝自呂文婉FB）
不少網友連聲道恭喜，一起沾沾喜氣，她開心地回覆眾人留言，表示刮中吉利數字是好彩頭，今年一定會發發發，唐玲笑稱「發財了」，她也大方表示「感覺真好」。也有網友認為遮住一角肯定沒中，要她下次繼續努力，呂文婉直接回覆「最高就是200萬元」，坦言就是中了右上角數字。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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