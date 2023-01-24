清晨六點就開始塞！初三國道14尖峰路段預測出爐

今（24 ）日為春節連續假期初三，昨（23）日全日交通量為 130.8百萬車公里，為年平均平日之1.5倍，國5交通量為3.7百萬車公里，為年平均平日之1.4倍，昨日路況除國5北向石碇至頭城路段於22時逐漸紓解外，其餘路段於20時後大致順暢。今日上午尖峰路段首先在國5出現車多，預計將一路塞到下午4點才會舒緩。
記者黃仁杰／台北報導
高公局表示，今日相關疏導措施包括15-20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛避免酒駕，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道，高公局預祝春節假期行車平安，兔年行大運。