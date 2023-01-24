想殺更多？加州蒙市除夕槍擊釀10死　亞裔嫌闖第二處遭攔

英勇搶槍！加州舞廳槍擊釀11死　舞廳老闆冒死肉搏減傷亡

▲「來來舞廳」的第三代老闆Brandon Tsay在案發時英勇挺身，阻止槍手繼續犯案。（圖／美聯社／達志影像）
▲「來來舞廳」的第三代老闆Brandon Tsay在案發時英勇挺身，阻止槍手繼續犯案。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）一處由華人經營的舞廳在21日晚間發生大規模槍擊案，目前死亡人數增至11死，槍手在犯案後驅車逃逸，最後與警方對峙時，於車內自戕身亡。據悉，槍手犯案之後，隨即又前往下一間舞廳準備再度行兇，結果被該舞廳老闆制服並且奪槍，避免傷亡進一步擴大。

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綜合媒體報導，72歲的亞裔男性陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）在21日晚間前往位於蒙市的「舞星大舞廳」（Star Dance）開槍掃射，一度造成10人死亡、10人受傷，但其中1名傷者已經不治身亡，槍擊案死亡人數增至11人。

據悉，陳有瑾在「舞星」開槍後，隨即又前往另一間舞廳「來來舞廳」（Lai Lai Ballroom & Studio），打算繼續大開殺戒，但才剛抵達門外就被及時發現，並與對方發生扭打，最後陳有瑾因槍械被奪走，立刻駕駛白色廂型車驅車逃逸。

▲美國加州蒙特瑞公園市的「舞星大舞廳」（Star Dance）21日除夕夜晚間發生槍擊案。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國加州蒙特瑞公園市的「舞星大舞廳」（Star Dance）21日除夕夜晚間發生槍擊案。（圖／美聯社／達志影像）
這名「搶槍英雄」其實是「來來舞廳」的第三代老闆、26歲的Brandon Tsay。雖然最初加州洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）指出，制伏陳有瑾的是兩名「勇敢的社區成員」，不過Brandon Tsay及其家人說，制伏陳者並非兩名，而是從頭到尾僅Brandon Tsay一人。

Brandon Tsay表示，案發當時他正在幫處理業務，那時候距離舞廳打烊僅剩半小時，店內裡還有3名客人，但大門突然傳出了關門以及金屬碰撞的聲音，一回頭就看到陳有瑾拿著槍制著他。

根據Brandon Tsay的描述，陳有瑾的槍經過了改裝，毫不掩飾其傷人意圖，眼神也透露出殺機，「從他的肢體語言、臉部表情與眼神來看，他當時在找人來下手」。在這樣的狀況下，Brandon Tsay原先心都涼一半，更稱「我知道我將要死亡」。

不過Brandon Tsay最後仍鼓起勇氣，與陳有瑾進行搏鬥，期間也不斷嘗試奪槍。在雙方扭打一團約1分半鐘後，陳有瑾的手鬆開，疑似想要開槍，Brandon Tsay便在此時趁機奪去槍枝，並反過來持槍要陳有瑾「趕快離開這」，陳有瑾才離開隨後驅車逃逸。Brandon Tsay的英勇行為也因此挽救無數人命與避免了另一場悲劇。


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