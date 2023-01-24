英勇搶槍！加州舞廳槍擊釀11死　舞廳老闆冒死肉搏減傷亡

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據悉，陳有瑾在「舞星」開槍後，隨即又前往另一間舞廳「來來舞廳」（Lai Lai Ballroom & Studio），打算繼續大開殺戒，但才剛抵達門外就被及時發現，並與對方發生扭打，最後陳有瑾因槍械被奪走，立刻駕駛白色廂型車驅車逃逸。
這名「搶槍英雄」其實是「來來舞廳」的第三代老闆、26歲的Brandon Tsay。雖然最初加州洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）指出，制伏陳有瑾的是兩名「勇敢的社區成員」，不過Brandon Tsay及其家人說，制伏陳者並非兩名，而是從頭到尾僅Brandon Tsay一人。
Brandon Tsay表示，案發當時他正在幫處理業務，那時候距離舞廳打烊僅剩半小時，店內裡還有3名客人，但大門突然傳出了關門以及金屬碰撞的聲音，一回頭就看到陳有瑾拿著槍制著他。
根據Brandon Tsay的描述，陳有瑾的槍經過了改裝，毫不掩飾其傷人意圖，眼神也透露出殺機，「從他的肢體語言、臉部表情與眼神來看，他當時在找人來下手」。在這樣的狀況下，Brandon Tsay原先心都涼一半，更稱「我知道我將要死亡」。
不過Brandon Tsay最後仍鼓起勇氣，與陳有瑾進行搏鬥，期間也不斷嘗試奪槍。在雙方扭打一團約1分半鐘後，陳有瑾的手鬆開，疑似想要開槍，Brandon Tsay便在此時趁機奪去槍枝，並反過來持槍要陳有瑾「趕快離開這」，陳有瑾才離開隨後驅車逃逸。Brandon Tsay的英勇行為也因此挽救無數人命與避免了另一場悲劇。