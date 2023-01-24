民眾黨內部傳春天訪美碰壁？柯文哲質疑：聽起來就很怪
有意角逐2024總統的民眾黨主席柯文哲，規劃今年春天展開出訪美國行程；未料，卻傳有民眾黨人士透露，柯文哲對兩岸政策態度模糊，讓美方仍持保留態度，出訪恐最終吃閉門羹。對此，柯文哲今（24）日受訪說，連什麼時間去都還不確定，都還在規劃中。柯也不解質疑，怎是內部講這些話？聽起來就很怪，看知道是有目的製造出來。
記者翁子竣／台北報導
柯文哲今上午來到新北市蘆洲保和宮發送發財金，受訪被問到外傳出訪美國碰壁？柯文哲表示，「呵呵呵...什麼碰壁，都還在規劃，連什麼時間去都還不確定」。媒體詢問，美方對你親美友中路線有所觀望，認為2024勝算不大？柯反問，這消息從哪傳來？當現場媒體回答，是民眾黨內部傳出。柯不解直言，這更奇怪，怎麼是內部自己人講這些話？聽起來就很怪。
柯文哲強調，台灣最大問題是謠言很多，「最近看很多新聞，看就知道是有目的製造出來」，所以看看就好。至於訪美有無想拜訪單位？柯文哲坦言，最大問題是自己時間都還搞不定，什麼時間去內部都還沒有確切時程。
柯文哲也提到，美國人做事要有行程表，不可能說下個月、下周就來，要兩個月以上就去規劃，問題是他們整年度規畫案都還沒搞清楚，目前都在規劃，清楚了會跟大家講。
針對親美友中路線讓美方有所質疑？柯文哲則回應「不會啦」，並提到美國國務卿布林肯曾說過的話，最能表達美國政府策略，就是中美在可以合作時合作、應該競爭時競爭、必須對抗時對抗，這才是美國政府最實際態度，並非每件事都要對抗。