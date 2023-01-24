每10名糖病足2名截肢！　醫授「保肢關鍵」：出現潰瘍快就醫

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足部高位截肢手術 5年內另一肢體截肢率高達50%高醫外科部部長暨臺灣傷口照護學會榮譽理事長郭耀仁教授表示，依國民健康署資料顯示，臺灣目前糖尿病人口已超過200萬人，盛行率約11%，而每年有超過2萬2千人因糖尿病足感染住院；另健保資料庫有近20%糖尿病足截肢，特別是年齡超過65歲病患，男性高於女性，且約15%~25%有高位(膝上或膝下截肢)截肢，其嚴重性不可輕忽。
此外，獻也指出，糖病足患者若施行足部高位截肢手術，其5年後另一肢體截肢率高達50%。
足部潰瘍自行照顧 卻致傷口感染惡化整形外科醫師林運男表示，許多糖尿病患者因足部剛開始有潰瘍時，因神經病變傷口無疼痛感，而自行照護，往往傷口惡化感染才到院治療，已延誤就醫時機，嚴重者甚至需要截肢。因此，盡早發現皮膚異常如發紅、破皮等，即時尋求專業協助，避免傷口持續惡化是很重要的。
傷口照護中心 保肢率增3倍高壓氧暨傷口照護中心李孝貞主任表示，高醫平均每年服務約1萬7千名糖尿病患，近年特別設立「傷口照護中心」，開闢傷口照護及保肢門診快速通關管道，以減少病患等候排程，更跨科結合心臟血管內科、復健減壓及營養衛教等服務，讓高位截肢率由10年前的0.3%降至0.09%，且大部分病患下肢保肢率提高3倍；傷口照護中心則於2018年迄今共服務超過5500人次，提供新式敷料及專業知識，讓病人得到更方便與即時性的傷口照護品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56535
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