快訊／本土確診+14673！死亡個案增24人　境外移入186例

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指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為17例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月24日至今(2023)年1月19日，死亡日期介於去年5月24日至今年1月21日。
指揮中心說明，今日新增186例境外移入個案中，為91例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。入境日期介於去年12月24至今年1月23日。
指揮中心統計，截至目前國內累計21,452,647例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,082,529例排除)，其中9,368,483例確診，分別為47,345例境外移入，9,321,084例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計16,146例COVID-19死亡病例，其中16,126例本土，個案居住縣市分布為新北市3,132例、臺北市1,756例、臺中市1,723例、高雄市1,602例、臺南市1,204例、桃園市1,194例、彰化縣1,044例、屏東縣630例、雲林縣525例、南投縣517例、苗栗縣449例、嘉義縣424例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市273例、新竹縣269例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市179例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。