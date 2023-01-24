好頑皮！圓寶貪吃成「功夫貓熊」　下秒摔落樹嚇壞保育員

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保育員首先觀察圓寶的走路情況，接下來以觸摸方式，確認是否有傷痛反映，並透過監視器檢視圓寶摔落時，是否有碰觸到硬物等，經多方檢查後確認圓寶並沒有受傷，才放下心來。
時間過得很快，大貓熊圓寶轉眼已經兩歲六個月大了，感謝許多民眾對於牠的「獨立運動」表達高度關心。由於圈養大貓熊的「獨立運動」作業需要透過實際的觀察、科學的評估、專業的討論及分階段的準備及實行，並非一蹴即成，有鑒於此，臺北市立動物園大貓熊照養團隊，除參考國際間的基本規範與經驗，也比對「圓仔」與「圓圓」分隔照養的運作模式，協助圓寶進行「獨立運動」。例如，大貓熊是屬於獨居型的動物，即使經過圈養的過程，仍需以野生動物演化而來的生態習性為依據，在幼仔成長後，讓牠跟媽媽分開照養。
現場照養觀察也發現，圓圓阻擋圓寶吸奶的行為，在頻率與強度都有增加的趨勢。如果讓圓寶和圓圓繼續在一起，圓寶會繼續吸吮母乳，而壓縮自身對竹葉等纖維的進食量，這樣對圓寶的腸道菌叢健康發展相當不利；反之，圓圓若持續泌乳讓基礎代謝率居高不下，對圓圓的身體也是沉重的負擔，長期來說，如果圓寶和圓圓不分開，未來兩熊甚至可能為了競爭場地及食物而造成傷害。因此，動物園必須為「圓寶」啟動分階段的獨立作業。
圓寶的「獨立運動」是採分階段進行方式，最關心、最在乎動物的保育員們，除了隨時監看圓寶和圓圓的狀況，也要透過各種身體數據及行為表現，來確保「獨立運動」過程母子的安全。
依據國際的經驗，圈養環境下因無法複製野外的寬闊環境，即使運用分隔不相鄰的照養場域，在大貓熊母子分離後的一周左右，仍會因氣味、叫聲而相互影響，動物會尋覓彼此，而出現適應期的各種狀況，尤其對媽媽而言，荷爾蒙的影響更為深遠，保育員必須持續就不同狀況進行必要因應，包括對動物的安撫行動，來幫助動物度過適應期。
所幸目前圓寶和圓圓已安然度過適應期，牠們各自的新生活狀態都十分穩定，每日的監測數據顯示，目前母女的採食狀況及糞便量均恢復至九成，體重穩定上升中。成長為獨立個體，對於大貓熊來說是非常重要的課題。希望大家能一起為圓寶的成長及獨立感到喜悅和祝福。
在協助圓寶逐步獨立過程中，保育員們必須長時間、多面向地關注圓寶和圓圓的各種行為表現及相關指標，並據此調整照養環境或方式，希望確保動物健康，從遊客面也難一窺全貌。曾有熱心民眾反映看到圓寶在門邊叫，看似在找媽媽，但保育員表示，圓寶無論是肚子餓了、或是察覺保育員在後場工作而想找保育員，都會以叫的方式來表達。（編輯：李惠婷）