諷新閣揆難產！趙少康列3項條件 籲蔡英文登徵人啟事
行政院長蘇貞昌日前宣布內閣總辭，引各界關注新任閣揆人選。對此，中廣董事長趙少康今（24）日則直言，總統蔡英文找閣揆碰到困難，建議若找不到人，又不好吃回頭找蘇貞昌，不如登徵人啟事，廣徵天下英雄豪傑。趙少康更諷刺列出3項條件，包括能赤手空拳打共匪、赤膽忠心抗副總統賴清德，及能破口大罵國民黨立委。
記者翁子竣／台北報導
趙少康今表示，蔡英文到處找閣揆顯然碰到了困難，捧高端的前副總統陳建仁捨不得一個月49萬，且能領到死的中研院高薪；愛抄襲的前桃園市長鄭文燦被質疑怎麼能管教育部？因為教育部管台大，台大管社科院，社科院管鄭文燦的學位與論文。
趙少康指出，新北市長選戰選敗的林佳龍，接連選輸台中市與新北市，新北市長侯友宜怎那麼倒霉，老是碰到選輸他的人立刻爬到他頭頂管他？至於消失的副院長沈榮津，理論上可以升院長，但沒有人討論他，顯然副院長幹假的。
趙少康認為，被外界點名的國安會秘書長顧立雄政治歷練不夠、蘇嘉全政治爭議太多，繞來繞去，搞不好「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，還是蘇貞昌。趙少康分析，要有拿著掃把打共匪的亡命之徒性格來對抗賴清德，想來想去，真的還只有蘇貞昌。
趙少康建議蔡英文，如果實在找不到人，又不好吃回頭草找蘇貞昌，乾脆登個徵人啟事，廣徵天下英雄豪傑，最重要的條件是：一、能夠赤手空拳打共匪；二、能夠赤膽忠心抗賴清德；三、能夠破口大罵立法院國民黨委員。有志之士，盍興乎來？