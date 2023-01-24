初三睏甲飽要注意！盤點寶寶睡眠安全5大NG行為

春節期間大家都會帶著寶寶回阿公、阿嬤家團圓，古諺云「初一早，初二早，初三睏甲飽」，因此國民健康署提醒在大年初三除了「睏甲飽」外，千萬別忘了要注意寶寶的睡眠安全。寶寶睡眠安全的新聞時有所聞，常見錯誤及致命風險有嬰兒趴睡、側臥睡、與家人同床、被棉被覆蓋、翻落後臉部朝下或接觸到軟質布偶等情形。
記者黃仁杰／台北報導
家中長輩常為了寶寶頭型漂亮而選擇讓寶寶趴睡、或為了照顧方便、天氣太冷選擇與寶寶同床而眠，這些動作千萬不可發生，因為一旦照顧者熟睡壓到寶寶或寶寶溢奶等危險情形，都潛藏著睡眠危機。國民健康署吳昭軍署長呼籲，要多注意且避免5大NG的行為，寶寶既可以安心入睡，又可以健康平安長大。
應避免包含「趴睡、用枕、親子同床、悶熱、鬆軟」5大NG行為。1歲以下的寶寶在任何時間都應維持「仰睡」的姿勢，切勿趴睡或側臥睡，且禁止使用枕頭，即使中間有凹洞設計也不行。
另外，要避免與寶寶同床共眠，建議照顧者與寶寶「同房不同床」，而睡眠環境不應過熱，勿過度包裹寶寶，並應保持環境通風，最後，床鋪表面必須堅實平整，不可過軟，床上也不可有任何鬆軟物件，包括枕頭、填充玩具、蓋被、防撞護墊等。
國民健康署署長吳昭軍提醒家長及照顧者，應避免5大NG行為確保睡眠環境安全，也可善用「兒童健康手冊」的「嬰兒猝死症預防措施」及「安全睡眠環境」檢核資訊，針對寶寶睡眠環境逐一檢視，一起守護寶寶的睡眠環境安全。