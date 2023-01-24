越晚越冷！初四清晨跌至低溫谷底 一週兩波冷空氣溫差大
今日北部民眾皆有感寒流威力，一整天都在降溫，氣象達人彭啟明表示「今天越晚越冷，明清晨跌至低溫谷底」，提醒冷空氣持續增強當中，並往中南部延伸，入夜會更冷。中央氣象局則預報，一週內要「注意兩波冷空氣」，初四至初五清晨非常冷，雖然初五白天回溫，但初六遇寒流或強烈大陸冷氣團南下將再降溫，留意初七、初八（週六、週日）也是很冷，且中南部日夜溫差大。
記者蕭涵云/台北報導
氣象達人彭啟明分享，今天天氣仍然有明顯的北東、西南差異，由於寒流帶來北風環境，配合上午有華南雲系通過帶來水氣，北部是明顯的陰雨天氣，東半部至恆春半島也有局部短暫雨；中南部地區清晨時段也有局部較多雲量，不過接近中午時分也會陸續轉為多雲到晴、降雨機率低。他提醒，「冷空氣持續增強當中，往中南部延伸，入夜更冷」。明天初四白天期間仍然受到寒流影響，水氣會比今天少一些，北部、東半部雲量持續偏多，降雨範圍縮小，會比較零星、局部，中南部則是晴時多雲天氣；中北部、花東白天高溫與今天相當，南部會稍降2-3度。
中央氣象局則預報，一週內要「注意兩波冷空氣」，今因寒流影響，初四雖稍轉乾冷但清晨最為嚴寒，低溫會持續到初五清晨，且受寒流及輻射冷卻加成影響，氣溫仍偏低。雖然初五白天陽光露臉、會明顯回溫，但初六遇下一波寒流或強烈大陸冷氣團南下將再降溫，注意北台灣氣溫白天就會逐漸降溫，其他地區白天相對較暖的時間，晚下氣溫也會下降。並需留意初七、初八（週六、週日）偏乾冷也是很冷，且中南部日夜溫差大，將一路冷到假期最後一天。