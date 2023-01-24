《驚聲尖叫6》回歸！鬼臉殺手追殺《星期三》珍娜奧蒂嘉
派拉蒙電影公司於2022年1月14日重啟經典驚悚電影《驚聲尖叫》，全球票房賣破1.4億多美金，今年3月中將再度推出續集《驚聲尖叫6》，繼上一次鬼臉殺手大開殺戒之後，4名逃過毒手的倖存者決定離開伍茲柏勒鎮，展開他們人生的全新篇章。
記者黃雅琪/綜合報導
鬼臉殺手又回來了！《驚聲尖叫6》最新預告，看到繁忙的紐約市，一開始演出影集《星期三》暴紅的珍娜奧蒂嘉（飾演塔拉卡本特）和梅莉莎巴雷拉（飾演珊曼卡本特）神色慌張跑進一家超市大聲求救，鬼臉殺手火速追上，在超市裡見到人就一陣砍殺和開槍擊斃，這回鬼臉殺手聲稱他不像其他的鬼臉殺手，究竟他有甚麼特別的地方，和梅莉莎巴雷拉（飾演珊曼卡本特）又有著甚麼樣的故事糾葛讓他大開殺戒？《驚聲尖叫》系列經典演員寇特妮考克絲飾演的蓋兒魏德斯為了要誘捕鬼臉殺手，一群人想盡辦法要將他引到一座聖殿裡面，殊不知鬼臉殺手已經鎖定她，正一步步逼近中。
這部全新的《驚聲尖叫6》，導演仍是麥特貝提內里奧爾平和泰勒吉列特，原班人馬梅莉莎巴雷拉、潔絲敏莎懷布朗、梅森古丁、珍娜奧蒂嘉、海蒂潘妮迪亞以及寇特妮考克絲，再度飾演他們在這個電影系列中的角色，還加入全新的演員陣容包括傑克查恩、亨利茲尼、莉安娜莉貝雷托、德莫麥隆尼、黛文尼科達、東尼雷佛羅里、喬許塞嘉拉以及薩瑪拉威明。