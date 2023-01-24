為了救地球種下140億棵樹　德國「種樹男孩」菲利斯

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2007年，當時菲利斯只有九歲，為了要在課堂上做報告，上網查了資料，看到旺加里．瑪塔伊（Wangari Maathai）的種樹故事。瑪塔伊是個來自於非洲的農工女兒，她拿到獎學金後到美國留學，攻讀生物。學成歸國後，為了改善因為長期濫墾濫伐而導致的水土破壞，因此在1977年發動「綠腰帶」運動，目的是要靠著大量種樹，為非洲大陸種出一條綠色腰帶。也希望藉此運動，可以鼓勵當地的婦女一起參與社會改革運動。截至2004年為止，她已經種下超過4500萬棵樹，還因此獲得諾貝爾和平獎。
瑪塔伊的故事啟發了菲利斯，他認為瑪塔伊並沒有得到太多金錢支援，就能成就這般大事，他反思自己就算只是小孩，應該也可以做點什麼事。再加上跟著父母看了環保紀錄片《不願面對的真相》（An Inconvenient Truth）後，擔心在氣候變遷與全球暖化不斷惡化下，地球會有毀滅的一天。因此決定在班上報告全球暖化的議題。
菲利斯的演講不僅得到同學的喜歡，老師還提議他去跟校長以及到每個班上做報告，結果得到更多正面的回饋，這讓他越來越覺得，光說沒用，必須要行動才行。兩個月後，他跟父親要了錢，買了一些種子，開始他「為地球種樹」（Plant for the Planet）的行動。結果這樣的行動，很快就擴散到其他學校。越來越多的學生主動要加入菲利斯的行列，他們開始架設網站、舉辦活動，搞得這項行動的規模越來越大，讓他們疲於奔命，無法兼顧學業，非得聘請一位專職員工才行。
幸運的事，菲利斯得到豐田汽車（Toyota）的贊助，並拿這筆捐錢聘到一名全職員工。他還開始到處演講、宣傳，在豐田汽車的全德國業務員的年會上演講，還因此募到一萬一千歐元。這些業務員又在自己的銷售區域，與當地的學校合作推廣種樹運動，頓時「為地球種樹」形成了全國運動。到了2008年四月，菲利斯召開記者會，宣佈他們已經種下了5萬顆樹。這消息頓時造成德國輿論一片譁然。當年六月，菲利斯就被邀請到挪威參加聯合國兒童會議（UN Children’s Conference），還被選為聯合國環境計畫理事會的理事。
短短的三年時間，菲力斯透過種樹運動，種下一百萬棵樹。十年後他所領導的種樹救地球組織（Plant-for-the-Planet）已經在全球擁有130名員工，在67個國家或區域中，擁有70000 名成員。在接受各方捐助之下，迄今為止已經種下140億棵樹。而該組織也持續在全球舉辦1200多所學院，學員介於九歲到十二歲之間，目地在培育參與者學習氣候變遷與全球暖化的相關知識，學習如何透過公開演講與制定計畫，來為這項議題做出具體貢獻。
回憶起2011年8月，菲利斯在聯合國大會上發表氣候變遷的演說，他說：「我們這些孩子明白，其實大人們也知道眼前所面臨的挑戰，也知道該採取解決辦法。但是，我們不明白的是，為什麼大家很少採取行動？」他認為這是因為大部分的成年人，覺得這只是一個學術問題，但對我們這些孩子來說，卻關乎到未來的生存，因為我們生活在這個時代。他最後以動物寓言來形容這狀況，「如果讓猴子選擇，現在得到1根香蕉，或是等一段時間後得到6根香蕉，猴子總會選擇前者。但是如果你讓孩子選，孩子一定會選等一下拿6根。因為猴子比孩子笨，牠不知道有未來，而孩子就是未來。」我們從菲利斯的故事似乎可以了解到，環境改造是每一個人的事，單靠成人並不足以拯救未來。
目前種樹救地球組織還推動數量統計的科學研究計畫，不僅規模巨大，涵蓋的層面也很廣。此外還積極幫助NASA研究森林儲存二氧化碳的能力，藉此探究森林對保護地球的潛能。而在全球各地，已經有越來越多有力人士響應種樹的行動。例如2018年，由摩納哥王子阿爾貝二世召集種樹救地球組織，由聯合國環境署主辦的一個國際性「兆樹計畫啟動」，邀請四百位世界各地環保組織、各國政要與企業家、科學家等等，關注環境議題的人士，一起響應種樹的決心。如今環保議題已成為全球顯學，我們不得不感謝菲利斯在聯合國上大聲疾呼說：「不要再說了，應該要開始行動。」而如今的他，於2018年畢業於倫敦大學亞非學院，獲得國際關係學士學位，並持續在該校攻讀環境科學博士學位。根據相關報紙指出，他目前在蘇黎世聯邦理工學院的Crowther實驗室，在Tom Crowther的帶領下研究最有效的森林恢復方法。