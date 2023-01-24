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為了救地球種下140億棵樹　德國「種樹男孩」菲利斯

▲菲利斯芬克貝納（Felix Finkbeiner）2010年在同伴的支持下，創立了種樹救地球基金會，至今已在全球種下140億棵樹。（圖／翻攝自菲利斯臉書）
▲菲利斯芬克貝納（Felix Finkbeiner）2010年在同伴的支持下，創立了種樹救地球基金會，至今已在全球種下140億棵樹。（圖／翻攝自菲利斯臉書）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

隨著氣候變遷日益嚴重，世界各國的政府與國際組織都在積極努力將擔憂化為行動。其中種樹救地球組織（Plant-for-the-Planet）就是一個目的在提高兒童與成人了解氣候變遷和全球正義問題的組織。而他們有個最吸引人的具體方案就是致力於種樹。截至2020年為止，已經達成平均每十五秒種一棵樹，來恢復尤卡坦半島22500公頃的森林。此外，該組織也領導聯合國進行種植10億棵樹的運動。依據開組織提供的資料顯示，依捐助的公司、組織和政府，目前已經種下了140億棵樹。然而這個組織竟然是由一位年僅九歲的德國男孩所發起的，這究竟是怎麼發生的呢？

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2009年，菲利斯．芬克貝納（Felix Finkbeiner）是個住在德國慕尼黑附近小鎮波金（Pöcking）、年僅十一歲的男孩。當時他在從事社會運動的父母的陪同下，於聯合國環境保護署（UNEP）的會議中呼籲台下的大人必須「種樹救地球」。伴隨著各國成年代表與青少年朋友的高聲疾呼：「我們必須為我們的未來而戰。如果不是我們，那會是誰？如果不是現在，那是何時？」開啟了聯合國為了解決氣候變遷，開啟具體行動的契機。這位男孩的訴求之所以受人矚目，是因為他已經花了兩年的時間種下百萬棵樹。而這樣的行動，還起源於他在九歲時在課堂上的一個報告。

2007年，當時菲利斯只有九歲，為了要在課堂上做報告，上網查了資料，看到旺加里．瑪塔伊（Wangari Maathai）的種樹故事。瑪塔伊是個來自於非洲的農工女兒，她拿到獎學金後到美國留學，攻讀生物。學成歸國後，為了改善因為長期濫墾濫伐而導致的水土破壞，因此在1977年發動「綠腰帶」運動，目的是要靠著大量種樹，為非洲大陸種出一條綠色腰帶。也希望藉此運動，可以鼓勵當地的婦女一起參與社會改革運動。截至2004年為止，她已經種下超過4500萬棵樹，還因此獲得諾貝爾和平獎。

瑪塔伊的故事啟發了菲利斯，他認為瑪塔伊並沒有得到太多金錢支援，就能成就這般大事，他反思自己就算只是小孩，應該也可以做點什麼事。再加上跟著父母看了環保紀錄片《不願面對的真相》（An Inconvenient Truth）後，擔心在氣候變遷與全球暖化不斷惡化下，地球會有毀滅的一天。因此決定在班上報告全球暖化的議題。

菲利斯的演講不僅得到同學的喜歡，老師還提議他去跟校長以及到每個班上做報告，結果得到更多正面的回饋，這讓他越來越覺得，光說沒用，必須要行動才行。兩個月後，他跟父親要了錢，買了一些種子，開始他「為地球種樹」（Plant for the Planet）的行動。結果這樣的行動，很快就擴散到其他學校。越來越多的學生主動要加入菲利斯的行列，他們開始架設網站、舉辦活動，搞得這項行動的規模越來越大，讓他們疲於奔命，無法兼顧學業，非得聘請一位專職員工才行。

幸運的事，菲利斯得到豐田汽車（Toyota）的贊助，並拿這筆捐錢聘到一名全職員工。他還開始到處演講、宣傳，在豐田汽車的全德國業務員的年會上演講，還因此募到一萬一千歐元。這些業務員又在自己的銷售區域，與當地的學校合作推廣種樹運動，頓時「為地球種樹」形成了全國運動。到了2008年四月，菲利斯召開記者會，宣佈他們已經種下了5萬顆樹。這消息頓時造成德國輿論一片譁然。當年六月，菲利斯就被邀請到挪威參加聯合國兒童會議（UN Children’s Conference），還被選為聯合國環境計畫理事會的理事。

短短的三年時間，菲力斯透過種樹運動，種下一百萬棵樹。十年後他所領導的種樹救地球組織（Plant-for-the-Planet）已經在全球擁有130名員工，在67個國家或區域中，擁有70000 名成員。在接受各方捐助之下，迄今為止已經種下140億棵樹。而該組織也持續在全球舉辦1200多所學院，學員介於九歲到十二歲之間，目地在培育參與者學習氣候變遷與全球暖化的相關知識，學習如何透過公開演講與制定計畫，來為這項議題做出具體貢獻。

回憶起2011年8月，菲利斯在聯合國大會上發表氣候變遷的演說，他說：「我們這些孩子明白，其實大人們也知道眼前所面臨的挑戰，也知道該採取解決辦法。但是，我們不明白的是，為什麼大家很少採取行動？」他認為這是因為大部分的成年人，覺得這只是一個學術問題，但對我們這些孩子來說，卻關乎到未來的生存，因為我們生活在這個時代。他最後以動物寓言來形容這狀況，「如果讓猴子選擇，現在得到1根香蕉，或是等一段時間後得到6根香蕉，猴子總會選擇前者。但是如果你讓孩子選，孩子一定會選等一下拿6根。因為猴子比孩子笨，牠不知道有未來，而孩子就是未來。」我們從菲利斯的故事似乎可以了解到，環境改造是每一個人的事，單靠成人並不足以拯救未來。

目前種樹救地球組織還推動數量統計的科學研究計畫，不僅規模巨大，涵蓋的層面也很廣。此外還積極幫助NASA研究森林儲存二氧化碳的能力，藉此探究森林對保護地球的潛能。而在全球各地，已經有越來越多有力人士響應種樹的行動。例如2018年，由摩納哥王子阿爾貝二世召集種樹救地球組織，由聯合國環境署主辦的一個國際性「兆樹計畫啟動」，邀請四百位世界各地環保組織、各國政要與企業家、科學家等等，關注環境議題的人士，一起響應種樹的決心。如今環保議題已成為全球顯學，我們不得不感謝菲利斯在聯合國上大聲疾呼說：「不要再說了，應該要開始行動。」而如今的他，於2018年畢業於倫敦大學亞非學院，獲得國際關係學士學位，並持續在該校攻讀環境科學博士學位。根據相關報紙指出，他目前在蘇黎世聯邦理工學院的Crowther實驗室，在Tom Crowther的帶領下研究最有效的森林恢復方法。

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