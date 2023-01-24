讓國人安心過年　蔡英文慰勉國軍、海巡及水利留守同仁

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蔡英文表示，在大年初一、初二，她分別到憲兵裝步239營，以及陸軍裝甲586旅聯兵三營；今天初三，則來到陸軍的特指部特三營特1連。她希望，透過這些行程，讓國人同胞看到，因為有中華民國國軍堅守崗位，大家才能夠安心過年。
蔡英文指出，特指部特三營在去年一月移防到嶺口營區之後，成為捍衛高雄地區安全的重要角色，擔負許多重要目標防護的任務，當重大災害發生時，也會投入搶救工作。台灣特戰弟兄姊妹都必須在嚴峻環境下，接受高強度訓練。也正因為大家的勤訓，去年漢光演習，各位在特戰營基地訓練、射手鑑測等各項任務中都有很好的表現。
蔡英文也提及，她讀到因執行跳傘任務而受傷的秦良丰下士，所撰寫的散文，深刻感受良丰對於國軍、對於特戰部隊的濃厚情感。她相信，憑藉著特戰部隊「忠義剽悍、勇猛頑強」的精神，秦良丰一定可以儘快康復，重返大家的行列，一起守護我們的家園。
隨後，總統前往高屏溪攔河堰管理中心視導並慰勉留守同仁辛勞。蔡英文表示，去年南部地區的降雨量，是近30年來最低，接下來是抗旱的關鍵時刻，她請大家要共同積極審慎因應，維持穩定供水，減低旱象對民眾造成的影響。她也感謝所有水利同仁對抗旱的付出，在春節期間繼續留守，「大家真的辛苦了」。
她也要特別感謝高雄市政府，在陳其邁市長的帶領之下，從去年就開始持續宣導各項節水措施，也完成各項水源整備，更和中央合作新鑿8口抗旱水井，預期能夠讓高雄地區供水更加穩定。
結束束海巡同仁慰勉行程後，總統至「高雄市五甲龍成宮」參拜，祈求國泰民安、風調雨順。總統並親自發送福袋予眾多熱情的排隊民眾，祝福大家新年平安、兔年行大運，在濃厚的節慶氣氛中，彼此也互道恭喜，現場十分熱鬧愉快。