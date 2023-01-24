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讓國人安心過年　蔡英文慰勉國軍、海巡及水利留守同仁

▲總統蔡英文今天在國安會秘書長顧立雄和國防部長邱國正陪同南下高雄，到特戰指揮部特3營春節慰問，並頒發加菜金，感謝國軍弟兄姊妹在年節堅守崗位，讓國人能安心過年。（圖／ 總統府提供）
▲總統蔡英文今天在國安會秘書長顧立雄和國防部長邱國正陪同南下高雄，到特戰指揮部特3營春節慰問，並頒發加菜金，感謝國軍弟兄姊妹在年節堅守崗位，讓國人能安心過年。（圖／ 總統府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「大家辛苦了！」總統蔡英文今（24）日在國安會秘書長顧立雄和國防部長邱國正陪同下，先後前往陸軍特戰指揮部特3營、高屏堰、海巡署第七巡防區指揮部、第五岸巡隊慰勉留守同仁辛勞，並頒發加菜金。蔡英文感謝國軍弟兄姊妹在年節堅守崗位，讓國人能安心過年。

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蔡英文首站抵達陸軍特指部特三營時，除聽取任務簡報及特戰裝備介紹，也觀看107年傘安事件受傷人員秦良丰下士的拜年影片及其所撰寫「我的青春歲月」散文。

蔡英文表示，在大年初一、初二，她分別到憲兵裝步239營，以及陸軍裝甲586旅聯兵三營；今天初三，則來到陸軍的特指部特三營特1連。她希望，透過這些行程，讓國人同胞看到，因為有中華民國國軍堅守崗位，大家才能夠安心過年。

蔡英文指出，特指部特三營在去年一月移防到嶺口營區之後，成為捍衛高雄地區安全的重要角色，擔負許多重要目標防護的任務，當重大災害發生時，也會投入搶救工作。台灣特戰弟兄姊妹都必須在嚴峻環境下，接受高強度訓練。也正因為大家的勤訓，去年漢光演習，各位在特戰營基地訓練、射手鑑測等各項任務中都有很好的表現。 

蔡英文也提及，她讀到因執行跳傘任務而受傷的秦良丰下士，所撰寫的散文，深刻感受良丰對於國軍、對於特戰部隊的濃厚情感。她相信，憑藉著特戰部隊「忠義剽悍、勇猛頑強」的精神，秦良丰一定可以儘快康復，重返大家的行列，一起守護我們的家園。

▲蔡英文也在高雄市長陳其邁的陪同下前往高屏溪攔河堰管理中心視導並慰勉留守同仁辛勞。（圖／ 總統府提供）
▲蔡英文也在高雄市長陳其邁的陪同下前往高屏溪攔河堰管理中心視導並慰勉留守同仁辛勞。（圖／ 總統府提供）
隨後，總統前往高屏溪攔河堰管理中心視導並慰勉留守同仁辛勞。蔡英文表示，去年南部地區的降雨量，是近30年來最低，接下來是抗旱的關鍵時刻，她請大家要共同積極審慎因應，維持穩定供水，減低旱象對民眾造成的影響。她也感謝所有水利同仁對抗旱的付出，在春節期間繼續留守，「大家真的辛苦了」。

她也要特別感謝高雄市政府，在陳其邁市長的帶領之下，從去年就開始持續宣導各項節水措施，也完成各項水源整備，更和中央合作新鑿8口抗旱水井，預期能夠讓高雄地區供水更加穩定。

結束束海巡同仁慰勉行程後，總統至「高雄市五甲龍成宮」參拜，祈求國泰民安、風調雨順。總統並親自發送福袋予眾多熱情的排隊民眾，祝福大家新年平安、兔年行大運，在濃厚的節慶氣氛中，彼此也互道恭喜，現場十分熱鬧愉快。

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