最強寒流來襲！韓國收假遇暴雪 濟州機場476航班全停飛
今（24）日是韓國春節連假最後一天，各地民眾準備返回城市開工，但是路途卻不太順遂。受到今年冬季「最強寒流」與強勁風勢影響，除了氣溫驟降之外，位於最南部的濟州機場因暴雪、強風，原訂起降的476架航班全數停飛，至少4萬名旅客被迫困在濟州島上。另外韓國各地船班也因風浪太強停駛至少113班次。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《韓聯社》、《YTN》等韓媒報導，由於從西北方來襲的強烈寒風，韓國當局在春節連假最後一天發布全境寒流警報。24日上午6時京畿道北部與江原道內陸、山區氣溫降至零下20℃，江原道鐵原郡更降至-25.5℃，體感溫度只有-39.3℃。而首都首爾氣溫也降至-16.4℃，體感溫度-25.5℃。韓國氣象部門預估，各地氣溫要到25日下午才會開始回暖。
濟州島航空當局表示，因間歇降雪導致視線模糊，航班須全數停飛，已在前一天透過簡訊通知旅客。原定在24日從濟州島起降的33架國內線航班、10架國際航線等，共476個航班被取消。許多人擠在機場等待預定替代航班，約4.3萬名旅客無法順利搭機離開。
一名收到停飛消息、困在機場的44歲女性旅客表示，她原先要在春節連假結束後的隔天早上抵達金浦，「但航班被取消，我正在等待替代航班回首爾。」
另外，根據韓國中央災難安全對策本部統計，截至24日上午11時，韓國各地86個船班路線共113班次因風浪受限。濟州道的船班及飛機航班則全面停駛。內藏山、多島海、無等山等6個國家公園內137條步道全面關閉，全羅北道、全羅南道、濟州等地也有7處道路受管制。
韓國政府宣布啟動「非常應對狀態」，以因應連續低溫下的大量供電需求，並謹慎應對過年連假用電量降低而暫停運作的發電機組重新啟動時可能發生的故障，韓國電力公司也在連假期間補強輸電線路及全國1442個傳統市場配電設備。