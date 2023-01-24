NBA／3和D都不太行　八村壘並沒有為湖人帶來太多增益

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3個次輪選秀權也能做很多事了，湖人願意拿這些籌碼來拚搏也不是壞事，但是25歲的八村壘雖然擁有尺寸和潛力，但遠遠不是可以對比賽產生影響力的球員，而作為「3D」，他在外線和防守上都有所不足。
在生涯的第4個賽季，八村壘的上場時間不到30分鐘，一場先發都沒能替自己爭取到，他在巫師的體系中慢慢迷失，顯然已經不在球隊未來的建隊藍圖之中了，這對於一名前樂透秀來說可不是好現象。
八村壘生涯的三分球命中率為35.6%，但實際上他投出超過34%的賽季僅有一季——2021-22賽季來到44.7%，而在那一季這位日籍球星打出了生涯最低迷的表現，場均出賽時間和得分都下滑不少。
客觀來說，八村壘有三分球的能力，但只有在大空檔出現時才比較穩定；而在防守上，他的確已經有所進步，但遠遠不夠，因為來到湖人後，他的位置是要幫助小個子隊友補防和換防的人，不再有人可以當他背後的靠山，他要減輕James和Davis在防守端的負擔，但這並非其所長。
我們若從八村壘生涯的進攻數據來分析，首先他不是一個能為隊友創造機會的前鋒，生涯場均只有1.4次助攻；他最擅長的武器是長距離的兩分球，季後賽球隊不會給他這樣的出手權；然後作為內線他不擅長製造罰球，生涯場均才2.4次，這些原因導致了他的高階數據並不理想。
更值得深思的是，湖人在現階段換來八村壘，若他們在交易截止日前還有動作，比如換來Bojan Bogdanovic或Myles Turner、Buddy Heild，那前者立刻就會失去來到這支球隊的意義，他將很難獲得上場時間和表現的機會。
合理的解釋是：湖人可能已經做好了他們本季不會再做大交易的打算，而八村壘就是最後一搏。但理性的來看這次交易，實際上消極操作的成分更多一些，他們恐怕不會因此就能和列強們在一個系列賽中抗衡。
如今往紫金軍的陣容一看，他們正在變成「洛杉磯巫師」隊，Kyle Kuzma正打算在今年夏天去爭取一份大合約，Kentavious Caldwell-Pope和Alex Caruso都成為所屬球隊的重要成員。Pelinka會因此而後悔嗎？