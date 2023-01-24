奧斯卡入圍公布！楊紫瓊角逐影后　《多重宇宙》獲11提名

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最佳男主角
柯林法洛《伊尼舍林的女妖》
奧斯汀巴特勒《貓王艾維斯》
布蘭登費雪《鯨魚》
比爾奈伊《生之欲》
保羅麥斯卡《Aftersun》
最佳女主角
楊紫瓊《媽的多重宇宙》
安娜德哈瑪斯《金髮夢露》
安德麗亞瑞斯波羅格《To Leslie》
凱特布蘭琪《TÁR塔爾》
蜜雪兒威廉絲《法貝爾曼》
最佳影片：
《媽的多重宇宙》
《西線無戰事》
《伊尼舍林的女妖》
《阿凡達：水之道》
《貓王艾維斯》
《法貝爾曼》
《Tár》
《捍衛戰士：獨行俠》
《瘋狂富作用》
《女人們的談話》
最佳導演：
馬丁麥多納《伊尼舍林的女妖》
陶德菲爾德《TÁR塔爾》
魯本奧斯特倫德《瘋狂富作用》
丹尼爾舒奈特、關家永《媽的多重宇宙》
史蒂芬史匹柏《法貝爾曼》
最佳男配角：
布蘭頓葛利森《伊尼舍林的女妖》
布萊恩泰瑞亨利《橋之彼端》
裘德赫希《法貝爾曼》
貝瑞柯根《伊尼舍林的女妖》
關繼威《媽的多重宇宙》
最佳女配角：
安琪拉貝瑟《黑豹2》
周洪《鯨魚The Whale》
凱瑞康頓《伊尼舍林的女妖》
潔美李寇蒂斯《媽的多重宇宙》
史蒂芬妮許《媽的多重宇宙》
最佳國際影片：
《西線無戰事》（德國）
《阿根廷．1985》（阿根廷）
《親密》（比利時）
《如果驢知道》（波蘭）
《夏日悄悄話》（愛爾蘭）
最佳動畫：
《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
《鞋貓劍客2》
《海獸獵人》
《青春養成記》
《穿鞋的馬賽爾貝殼》
最佳改編劇本：
《西線無戰事》
《鋒迴路轉：抽絲剝繭》
《生之欲》
《捍衛戰士：獨行俠》
《女人們的談話》
最佳攝影：
《西線無戰事》
《中有，部分真實的偽記事》
《貓王艾維斯》
《光影帝國》
《TÁR塔爾》