援助烏克蘭第二批發電機送抵基輔　化解低溫缺電危機

爲協助飽受戰火之苦的烏克蘭人民度過寒冬，台灣去(111)年12月緊急捐贈基輔市(Kyiv)採購柴汽油發電機，第一批發電設備已於元旦期間運抵基輔，由市長克里契科(Vitali Klitschko)親自接收，第二批於兔年開春之際運達，由烏國議員盧狄克（Kira Rudik）代表接收，盧狄克議員並且跨海感謝我國的援贈為烏克蘭人民在寒冬中續命。
記者呂炯昌／台北報導
外交部發布新聞稿指出，俄烏戰爭自去年2月24日爆發，即將屆滿一年，我國政府從戰爭爆發初始即緊急提供烏國27噸醫療物資，台灣政府及民間並協力募贈總計近600噸人道物資及逾4,000萬美元賑濟款。去年底烏國電力及基礎設施連續遭受俄軍砲火攻擊，外交部長吳釗燮先後於去年12月及本年1月初代表我國政府援贈首都基輔市及戰區前線哈爾科夫(Kharkiv)、米科萊夫(Mykolaiv)及赫爾松(Kherson)等4城市政府採購發電及供暖設備，寒冬送暖協助烏國人民過新年。
外交部指出，盧狄克(Kira Rudik)於23日接受媒體專訪時表示，台灣政府自俄烏戰爭爆發至今援烏不曾中斷，其中發電機更是寒冬下續命的必需品。基輔市政府日前表示，這些發電機將用於關鍵基礎設施，以實現不斷電運轉，發電機並將用於抽水站，以在長期缺電情況下為市民提供飲用水，另將續增加配備發電機和其他必要設備的加熱點，以便人民充電和取暖。
外交部表示，台灣與烏克蘭共享自由、民主信念，以及堅定捍衛國家主權的堅強意志，兩國同樣站在抵擋威權主義擴張的最前線。我國樂願發揮同舟共濟的精神，即時送達台灣政府與人民的溫暖關懷，在最需要的時刻，與烏克蘭人民站在一起。