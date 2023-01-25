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江西東鄉突公告「全員核酸」！挨批歷史倒退　急忙刪文

▲隨著中國自去年12月解封，清零政策及各地每日核酸走入歷史。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著中國自去年12月解封，清零政策及各地每日核酸走入歷史。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國自去年12月解封後，清零政策及每日核酸走入歷史，就連當初隨處可見的核酸檢測亭，放在網路上拍賣都乏人問津；不過江西省東鄉區24日卻發布官方公告，聲稱將在1月25日、26日實施「全員核酸檢測」，引發中國民眾質疑是在開歷史倒車、與中央政策不符，還一度登上微博熱搜，事後當局已刪除此則貼文。

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綜合中媒報導，江西省撫州市東鄉區24日透過微信公告，指春節「返鄉潮」人流增加，為確保市民身心健康，並為下一步疫情防控提供更加精準的數據，決定於初四（25日）跟初五（26日），在全區實施單人單管的免費核酸檢測。

▲中國江西省東鄉區24日因發布春節核酸檢測公告，引發中國網友撻伐。（圖／翻攝自微博）
▲中國江西省東鄉區24日因發布春節核酸檢測公告，引發中國網友撻伐。（圖／翻攝自微博）
然而，公告一經發出，就迅速登上微博熱榜，不少中國民眾都質疑，東鄉區此舉已違背了國家政策以及「乙類乙管」措施，各種撻伐言論湧入留言區：「我以為是幾個月前的微博」、「什麼目的，這是想幹什麼，又想恢復之前」、「不是已經不允許做大規模的核酸檢測了嗎」。

在公告引發爭議後，東鄉區已於24日晚間再度發文表示，公告目的是為有核酸檢測需求的群眾和重點人群，開展「自願、免費」核酸檢測，同時監測春節期間當地群眾及返鄉人員新冠病毒感染情況，為進一步做好疫情防控工作提供數據支撐。但由於工作考慮不周，給當地居民和社會各界造成困擾，深表歉意，也已經前一篇文章刪除，下一步將嚴格按照國家有關要求，做好疫情防控工作。

不過，雖然東鄉區有關全員核酸的公告引起爭議，可也有中國民眾認為，適時的全員核酸並非不可行，有助於民眾了解自身情況，而且只有春節人多的時候這樣，並不是一直在核酸檢測，所以也不算是開歷史倒車。

▲東鄉區已道歉並刪除原先的核酸檢測公告。（圖／翻攝自微博）
▲東鄉區已道歉並刪除原先的核酸檢測公告。（圖／翻攝自微博）
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