江西東鄉突公告「全員核酸」！挨批歷史倒退　急忙刪文

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然而，公告一經發出，就迅速登上微博熱榜，不少中國民眾都質疑，東鄉區此舉已違背了國家政策以及「乙類乙管」措施，各種撻伐言論湧入留言區：「我以為是幾個月前的微博」、「什麼目的，這是想幹什麼，又想恢復之前」、「不是已經不允許做大規模的核酸檢測了嗎」。
在公告引發爭議後，東鄉區已於24日晚間再度發文表示，公告目的是為有核酸檢測需求的群眾和重點人群，開展「自願、免費」核酸檢測，同時監測春節期間當地群眾及返鄉人員新冠病毒感染情況，為進一步做好疫情防控工作提供數據支撐。但由於工作考慮不周，給當地居民和社會各界造成困擾，深表歉意，也已經前一篇文章刪除，下一步將嚴格按照國家有關要求，做好疫情防控工作。
不過，雖然東鄉區有關全員核酸的公告引起爭議，可也有中國民眾認為，適時的全員核酸並非不可行，有助於民眾了解自身情況，而且只有春節人多的時候這樣，並不是一直在核酸檢測，所以也不算是開歷史倒車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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