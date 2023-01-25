加州、華盛頓州接連槍擊！3台僑遇難　學者憂傳染效應

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My My Nhan（65）、Lilian Li（63）、Xiujuan Yu（57）、Muoi Dai Ung（67）、Hongying Jian（62）、Yu Lun Kao（72）、Chia Ling Yau（76）、Valentino Marcos Alvero（68）、Wen Tau Yu（64）、Ming Wei Ma（72）、Diana Man Ling Tom（70）。
報導引述駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聲明，死者中有3人是台灣公民，其中1人擁有台灣和美國雙重國籍，1人則持有綠卡居住在美國，剩下1人尚不確定是以何種身分赴美，但有台灣護照。
就像是有渲染效應一般，加州數起槍擊案發生不久，華盛頓州亞基馬市24日也傳出有男子闖入便利店開槍，造成3死、3傷的悲劇，槍手在犯案後逃逸。當地警方初步調查後表示，兇手與受害人之前應該沒有結怨，認為是起隨機攻擊事故，擔心槍手還會對社區構成其他危險，提醒當地居民注意安全。
美國《全國廣播電台》（NPR）24日報導指出，亞利桑那州州立大學研究員托爾斯（Sherry Towers）表示，大規模殺戮，尤其是造成至少4人死亡的事件常具有傳染性，就像流行病一樣，有時在一起槍擊案後，也會伴隨其他槍擊案的發生。
此外，研究人員也注意到，密集的媒體報導似乎推動了大規模殺戮事件的蔓延，因為導致多人死亡的槍擊案都會引起媒體關注並報導細節。部分犯案者通常具有潛在的反社會或憂鬱傾向，有時他們是在閱讀或觀看近期發生的大規模槍擊新聞後，對行兇者產生認同情緒，甚至受到對方「啟發」，因而走上對他人施暴的道路。
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