44歲徐懷鈺回歸小巨蛋　過年苦練舞「痛到吃不下」

《極限震撼》從初一開始，接連在台北小巨蛋演出，邀請到男團AcQUA源少年和U:NUS、徐懷鈺、具俊曄、胡宇威，以及喜劇演員曾博恩。而昨（24）日初三是「平民天后」徐懷鈺陪粉絲同歡，徐懷鈺表示在小巨蛋彩排就一直反覆練習，「2天下來就知道什麼叫做喘，這不是一般的舞，是融合大地跟一點小踢踏舞，除夕都在練習，只吃了一點，因為腿太痛了，所以吃不太下，會想辦法讓自己的腿鬆一點，表演才不會有問題。」也強調沒有特別吃藥，是幫自己拍腿放鬆，「我只有想著這個表演是個很棒的表演，希望可以再來一次。」
記者侯家瑜/綜合報導
談到當初接到演出邀約的心情，徐懷鈺笑說：「先接了再講！」後來發現是個很療癒的表演，練習的時候也等於在療癒自己，「剛開始要跟著表演的團員拉筋，我痠痛的地方，他們會告訴我怎麼樣放鬆，然後我做完所有的暖身練習，演出前大家會再來一次擊掌，整個感覺就是融入在裡面，所以不會擔心害怕，雖然他們講的英文我不是很懂，但是我聽懂，意思就是我們都是一起的。」
徐懷鈺在粉絲超歡呼、尖叫聲下登場，超近距離的觀賞，讓台下觀眾直呼太值得，徐懷鈺透露為了要求完美呈現，特別找舞蹈老師來一對一教學，年前幾乎天天都無休息緊鑼密鼓的苦練，每天都練到衣服濕透滿身汗才會休息，第一次接觸到阿根廷舞蹈，短短一分鐘的舞蹈節奏非常的快，有非常多抬腿跳踢的動作，初一、初二連續2天不停歇，與阿根廷舞蹈老師的魔鬼訓練，希望帶給觀眾最棒的表演，「也在昨天親自當觀眾，覺得這是一場非常棒的演出，能和表演者一起融入的演出，能夠釋放大量的能量和不好的心情。」《極限震撼》至1月29日，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)、全台OK、萊爾富便利商店。