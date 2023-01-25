傳麥卡錫將訪台　柯文哲、馬英九態度大不同

美國媒體報導新任聯邦眾議院議長麥卡錫計劃春季訪台，民眾黨主席柯文哲今上午被問及此事，強調美國公民有權利到世界各地旅行，就當做一個正常的活動，該思考的是中美對抗局勢已形成，台灣該如何尋找定位與最大利益？同樣在台中走春的前總統馬英九，則指上次裴洛西來台，造成中共在台灣設4個封鎖區，對台灣安全影響很大，麥卡錫訪台不是小事，政府必須慎重。
記者顏幸如／台中報導
今天（25日）大年初四，柯文哲上午連跑台中大里振坤宮、東區南天宮與樂成宮，年輕黨員開心對他喊「阿北，初四了！」他在南天宮受訪時，被問及麥卡錫計劃春季訪台一事，表示美國公民有權利到全世界各地旅行，台灣做為一個自主的國家，沒有理由拒絕任何人來訪，就當做一個正常的活動。
至於中美之間的矛盾與對抗，柯文哲認為在可見時間內，中美對抗局勢沒辦法避免，美國反中國的態勢，已經不是民主黨或共和黨的主張，是跨黨派的意見，「在這局勢之下，台灣如何尋找最好的定位、最大的利益，才是我們自己要去思考的。」
馬英九上午參拜大甲鎮瀾宮，發紅包時也被問麥卡錫訪台一事，他說這事好像還沒有證實，但上次美國前眾議院議長裴洛西來台，造成中國對台灣設4個封鎖區，對台灣安全影響很大，這個不是小事，民眾有不同看法，若要邀請，政府必須非常慎重。