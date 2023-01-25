佛光山祈福走春別忘嚐美食！皇帝豆麵、香椿抓餅超人氣
「佛光山2023年春節平安燈法會」1月22日至2月19日(農曆正月初一至廿九)展開。曼陀羅園有11米高的主燈「鳳凰展翅呈吉祥」，成佛大道上有2個高7米的充氣富樂兔、吉祥兔，象徵幸福溫暖，將帶給遊客光明幸福能量。此外，春節期間除了到佛光山叩鐘祈福賞燈，也別忘了品嘗佛光山的特色美食。
記者陳美嘉／高雄報導
佛光山有禮敬大廳二樓的百味軒、雙閣樓滴水坊、佛光一滴等餐廳，都有不同主題的人氣餐飲。一碗看似普通的「皇帝豆麵」是星雲大師最推崇的簡食代表，麵點還是大師的家鄉特色，以揚州煨麵技法烹調，結合當令皇帝豆，用最單純的食材料理出最耐人尋味的美好滋味。皇帝豆麵在佛館禮敬大廳滴水坊，是饕客首選。
被視為海線美食，在佛館禮敬大廳滴水坊的「胡椒麵」人氣也不遑多讓，以黑胡椒的辛香與巴西蘑菇，摻入香菇的清甜熬煮成湯底，加上口感獨特的細麵，清新還帶點微辣口感。
佛館雙閣樓滴水坊以台灣小吃聞名，從紅燒麵、炒麵、炒飯、香椿抓餅到各式小菜，經濟實惠，尤其香椿抓餅皮酥還帶有嚼勁，是讓人一口接一口，欲罷不能的美食小吃。此外，禮敬大廳滴水坊的茄醬飯、佛光一滴有咖哩飯，都是主廚研發的特調香料，濃郁的薑黃咖哩，不僅好吃還是保健美食。飯後甜點建議來一碗特調愛玉甜點，清透的愛玉有豐富的果膠，淋上淡淡清香的檸檬，讓人躁氣全消。
此外，1月22日至2月5日還有「佛光好事集」，總計有100攤位，除了各式美食、飲品、冰品、甜品，還有繽紛的透明氣球、雪球、應景的頭飾、養生食品飲品、友善農產、天然美妝、有機棉衣襪、健走鞋具、精油、伴手禮、禪味小盆栽、香、佛珠、吊飾等。