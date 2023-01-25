綠白黨主席台中走春較勁？柯文哲：我跟賴清德很好

今天上午賴清德、馬英九、柯文哲不約而同在台中市走春，媒體問柯文哲是否有互別苗頭意味？柯文哲妙回「你看我罵過賴清德嗎？他也沒罵過我啊！」並說他和賴清德很好、兩人都是同一批老師教出來的。賴清德在萬和宮參拜時，不忘感謝台南大地震時廟方捐款賑災，助災民早日恢復正常生活。
記者顏幸如／台中報導
今天（25日）大年初四，上午副總統賴清德、前總統馬英九、台灣民眾黨主席柯文哲都在台中走春。媒體問柯文哲，兩位黨主席同時到台中，是否有互別苗頭意味？柯文哲則指這種說法是媒體要炒高收視率。
柯文哲說，台灣小小的，主要熱點就那幾個，每天大家晃來晃去，直接踫面都有可能，沒什麼好奇怪的！媒體不死心再問，如果遇到賴清德是否會打招呼？他再回：「我跟賴清德很好，你看我罵過賴清德嗎？他也沒罵過我啊！我們同樣是醫界出身、同一批老師教出來的。」
賴清德一早先到台中市南屯萬和宮，接著走訪多家寺廟，下午將到南投為立委補選候選人蔡培慧造勢。他向民眾致詞時表示，自己多次來參拜，除了祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順、疫情早日結束，讓大家過正常日子，也要來感謝神恩。2016年他擔任台南市長時，小年夜發生大地震，萬和宮捐出大筆善款賑災。如今災情已成過去，當年倒塌的大樓已重建，感謝廟方協助台南市災民早日過正常的生活。