高雄蓮潭燈會打造超萌「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈

高雄燈會首度移師左營蓮池潭，將在1月26日至2月5日登場，高市府觀光局今（25）日公布高雄蓮潭燈會陸上主燈「尋找ㄇㄚˊ幾兔」，還有可愛動物們也在今天亮相。高市府觀光局長高閔琳表示，今年燈會不只有水上雙主燈（光舞蓮潭水上燈光展演及萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾），更有2隻不同造型的ㄇㄚˊ幾兔作為水陸雙主燈！
記者陳美嘉／高雄報導
兩隻不同造型的ㄇㄚˊ幾兔，一隻18公尺高的萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾，在蓮潭上高舉雙手歡迎來高雄賞燈的遊客，另一隻則慵懶趴睡在舊左營國中草地。
ㄇㄚˊ幾兔除了是本次燈會大使外，也是最萌隊長，帶領各方的動物好朋友們，包含兔高高、高雄熊、歡喜鼠、咕咕雞、紅豬豬、LuLu（長頸鹿）以及獴弟弟（狐獴）等夥伴，一起藏身草地旁樹洞；另外還有超人氣OPEN將、LOCK醬及小桃，以超可愛的造型，在蓮池潭賣萌，迎接美好鴻兔大展年。
高閔琳補充，萌度破表的「雄meet兔」小提燈也是今年燈會的一大亮點，以兒時紙娃娃為創意發想，結合高雄意象，可以隨心情搭配不同的衣服配件，搭配呆萌的笑臉，讓「雄meet兔」更加可愛迷人。限量小提燈將於1月26日下午5點30分在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園、左營孔子廟及台鐵左營站發放。更多資訊請上2023高雄蓮潭燈會官方網站查詢。