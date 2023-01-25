蔡凡熙遭活埋墓地虐待 「真實害怕」軍營暗《黑》玩法
Disney+原創影集《台灣犯罪故事》單元四〈黑潮之下〉今（25）日上線，蔡凡熙劇裡飾演在軍營受虐的阿兵哥，有場被活埋刑求的戲，整個人被埋入土中只露出1顆頭。為了安全起見，劇組其實是在洞裡放了一個箱子，讓蔡凡熙的四肢可以在箱子裡自由伸展，不會真的被土壓到。
記者羅凌筠/綜合報導
蔡凡熙回憶，那場戲實地到墓園拍攝，所以他周圍都是墳墓，而他又被困在箱子裡動彈不得，怕鬼的蔡凡熙不時腦補：「會不會有人突然抓住我的腳？！」以至於表演出的恐懼是來自他個人真實的害怕。李霈瑜（大霈）一看到蔡凡熙受虐的特殊化妝和表演，就會立刻掉淚：「太難過了。」
此外，飾演輔導長的李霈瑜，在劇中也有多場被高英軒喝斥或是抓頭撞桌子逼供的戲，李霈瑜事前並不知道會如何呈現，因此一上戲就是直接來，高英軒的精湛演出也讓她現在一看到他還是會嚇到不行，一股恐懼感從內心真實浮現。
金鐘視帝傅孟柏突破以往斯文形象，飾演1名私吞毒品的小混混，他不僅為戲染了一頭布丁頭，上戲也是時刻都在嚼檳榔。傅孟柏透露造型組是往最髒、最臭的方向去設計他的角色，他那段時間都覺得全身很癢，就連照鏡子看到蓬頭垢面的自己都忍不住衝動：「想要揍他。」
談及印象最深刻的一場戲，傅孟柏回憶是在靈骨塔，他看到飾演弟弟的蔡凡熙來上香，內心深感到角色「阿傑」沒有好好照顧家人，才會讓媽媽和弟弟無依無靠，竟開始爆哭，就連導演喊卡後眼淚還是停不下來，非常傷心地投入在角色的情感裡。