賴清德南投走春切換選舉模式 主席首戰卯勁助攻蔡培慧
副總統賴清德今下午到南投縣祈福走春，由於南投立委補選將是他當選民進黨主席後首場選戰，有別於其他寺廟行程，他自動切換為選舉模式，強調自己有為國舉才的責任，拜託大家支持候選人蔡培慧。聽到群眾高聲喊好，賴清德還開心叮嚀大家，不要忘了在媽祖面前的約定。
記者顏幸如／南投報導
賴清德今（25日）下午在立委羅美玲、前行政院中辦執行長蔡培慧陪同下，到南投縣走春。他代表總統蔡英文獻匾「霖雨惠澤」給名間朝聖宮，感謝神明保境佑民，接著再到南投市慈善宮，許多民眾興奮排隊，想和未來的總統候選人合照。
賴清德向眾人致詞時說今年是兔年，兔子繁殖力很強，祝福在場的阿公阿嬤兔年有機會抱孫、多子多孫多福氣。
他接著話鋒一轉，表示今天來到這裡，有件事要拜託大家，還問「初見面就來拜託，不知會不會很不好意思？但是為國推薦人才，是我的責任」，民眾很給面子的喊「不會」！他再說「讓我拜託一下，立委要支持誰？」聽到群眾高喊「蔡培慧」，賴清德秒切換為選舉模式，高喊「左邊要支持蔡培慧的人，舉起手來」、「右邊要支持蔡培慧的人，請舉起手來！」在場者熱烈舉手。賴清德開心感謝大家給他面子，還叮嚀不要忘了在媽祖面前的約定。
蔡培慧承諾，選上立委後將延續過去長期致力於南投工業區拓展、協助企業返鄉設廠及育才留才的計畫。她強調未來賴清德將推動全台灣的城鄉平衡、帶領國人打國際盃的比賽，將名間的特色農產品行銷到全世界。