明轉暖趕快把握！初六「跳崖式降溫」剩8度 降雪關鍵曝
近日受寒流影響全台各地有感降溫，尤其是北部、東半部地區最有感，連專家都直呼「真的非常寒冷」！不過對於北部民眾值得開心的是，明（26）大年初五開始就會漸漸回暖，各地平均氣溫來到20度左右，水氣明顯增多，北部山區、東北部會有零星陣雨發生；中南部預計會來到20度以上。但很快地，好天氣只有一天，初六（27日）入夜開始中南部、北部、東半部明顯降溫，受東北季風迎風面影響，北部、東北部水氣增多，雨量上會較為明顯。至於會不會再有下雪情形？氣象局表示「要看水氣和降溫誰快」，萬一在初七轉乾冷後才達到所有條件，下雪機率就小了。
生活消費中心/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠表示，明天初四到初五清晨，台南以北、宜蘭地區還是攝氏10度以下，不過到了開始進入白天就會漸漸回暖，嘉義以北最高溫平均都有20度左右，全台各地多雲到晴。北部山區、東部地區受水氣影響，還是會有零星陣雨發生。
曾昭誠說，初五回暖短短一天，很快初六就會有感降溫，入夜後中南部、北部降溫明顯，最低溫落在北部地區只有攝氏8度左右。雨量部分，初六東北風仍舊吹拂，迎風面北部山區、東半部狹帶水氣雨量上還是明顯。
曾昭誠話鋒一轉，初七又像開玩笑似的轉乾，各地的天氣瞬間轉為乾冷。至於民眾最關注的下雪情形，曾昭誠坦言關鍵在「要看水氣和降溫誰快」，意思就是即使水氣充足氣溫卻還沒降下來，降雪機會就小；再加上初七馬上就要轉為乾冷，如果水氣豐沛之時溫度尚未降下來，下雪機率就不大。