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陳建仁接閣揆　邱臣遠：盼謙卑面對民意、換掉不適任閣員

▲前副總統陳建仁（左）接閣揆，民眾黨立委邱臣遠（右）期盼能謙卑面對民意。（圖／邱臣遠辦公室提供）
▲前副總統陳建仁（左）接閣揆，民眾黨立委邱臣遠（右）期盼能謙卑面對民意。（圖／邱臣遠辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨在去年11月九合一大選慘敗，行政院長蘇貞昌於農曆年前向總統蔡英文提出總辭，總統府昨日證實前總統陳建仁將接閣揆，27日上午10點將於總統府召開記者會正式宣布。對此，立委盼陳建仁接任行政院長能夠謙卑面對民意。

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台灣民眾黨立委邱臣遠指出，眾所周知，陳建仁的公共衛生及崇高的學術背景，使其具有一定的社會聲望。目前2023年全球經濟放緩，各國面臨嚴峻挑戰。其公共衛生醫療背景並非「經濟內閣」的專業導向，是否能夠面對接下來的挑戰？猶未可知？故新閣員名單的專業性、代表性格外重要。而現今低薪、通膨、高房價、少子女化、財政紀律敗壞、國債鐘近6兆，屢創新高，國內整體經濟失衡、世代不正義，經濟果實分配不均，青年人四不一沒有「找不到工作、存不了錢、結不了婚、買不起房，對未來沒有希望」，都是新內閣必須面對的嚴峻課題。

邱臣遠也期盼陳建仁堅定信念、知人善任，內閣改組要能夠具體回應民意，不適任的閣員要換掉，改革要有力、人民要有感，不要換湯不換藥舊酒裝新瓶，改革要有魄力，盼以民眾為本_以蒼生為念。

邱臣遠進一步表示，面對中國文攻武嚇、雙邊貿易的經濟制裁，期許新閣揆應優先穩定民生經濟，目前超徵稅額、發放現金、共享經濟條例、平均地權、拓展農漁產品行銷、低薪高物價、兩岸關係、台美經貿談判、2050淨零碳排、綠色運具、能源產業發展，尤其今年國際經濟情勢嚴峻等等不樂觀的情況，都是迫在眉睫急需要解決的問題。

邱臣遠表示，過去，蘇貞昌「大院長小部長」的強勢風格，讓許多部會首長上行下效，對於國會的傲慢及民意代表的不尊重、對民意的踐踏，而造成民眾的強烈反感。而陳建仁的暖男形象，或許可以彌補這樣的缺失，但另一方面，也要避免成為「弱將強兵」的情況發生，致使新內閣各吹各調，地方山頭也各自林立，變相成為軟內閣、造成國家內耗。

邱臣遠指出，展望2023年，各國都示警將是「艱困的一年」，面對全球經濟下修的挑戰包括：經濟發展、社會安全、財政紀律、居住正義、環境永續等挑戰將接踵而來，盼請蔡政府及新內閣真正以民為先，先拋棄政治考量，優先穩定民生經濟，先別想在一年半任期內，以民進黨2024選舉為考量，而是應該幫台灣找到穩定和平與持續繁榮的解方，才是全民之福。

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