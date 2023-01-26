NBA／Irving有意願長留籃網 團隊爭取4年60.4億天價合約
去年夏天沒有和球團達成續約，布魯克林籃網球星Kyrie Irving本季目前表現出色，在Kevin Durant缺陣時扛起了球隊，也打出了價值。根據美國體育記者Chris Haynes報導，他的陣營希望能和籃網達成一份4年2億美元(約60.4億台幣)的續約合約，目前還在談判中。
記者黃建霖/綜合報導
Irving前幾年因為場外事件，導致自己沒有太多心力放在球場上，3個賽季總共只為籃網出賽了103場，球隊也對他失望，去年休賽季並沒有打算和其續長約，也沒達成和洛杉磯湖人的交易，而是打算任由合約到期後，雙方各自分道揚鑣。對此，Irving做出決定，行使了球員選項，想要在新賽季打出好成績來爭取下一份合約更優渥的條件。
雖然在去年11月曾傳出反猶太事件，讓其名聲和市場價值跌落低谷，但在那之後，Irving安分守己、沒有再鬧出大亂子，用場上表現證明自己。本賽季他為籃網出戰35場，場均可得到26.7分5.1籃板5助攻，投籃命中率48.5%，三分球命中率37.1%。
在Durant缺陣、Ben Simmons不擅進攻的情況下，本季很多時候籃網靠著他優異的單挑能力度過難關。而其團隊也開始有所動作，他目前4年1.36億美元的合約將於今年夏天到期，即將成為完全自由球員，他似乎希望能留在籃網。
Irving今夏年滿31歲，他的經紀人Shetellia Irving坦言已經和籃網展開續約事宜的討論，「目前還沒有進行深入的對話。我們的願望是讓布魯克林成為Kyrie長久的主場，以一份合適的續約合約讓他長留在這裡。」