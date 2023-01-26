NBA／籃網盼補強側翼高度　願售包括小Curry在內的三射手

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O'Connor表示，根據自己從消息人士那得到消息，籃網希望透過補強升級陣容，3名射手可能成為他們的交易籌碼，「Joe Harris(年薪1860萬美元)，Seth Curry(年薪850萬美元)和Patty Mills(年薪650萬美元)可能會被交易，因為他們的合約不長，而且近期在隊內輪換中可發揮的空間變少了。」
籃網這樣單調的進攻體系，其實很需要射手拉開空間，但上述三人不能達到籃網想要的防守質量，因此目前在隊內處境比較尷尬一些。而且籃網也沒有其他好的籌碼可供交易，除了Day'Ron Sharpe和Cam Thomas這些還未經證明的年輕天賦之外，就只剩下自己2028和2029的首輪選秀權，以及2027年和2028年來自於費城76人的首輪籤。
O'Connor認為，籃網現在最緊迫的是得到能匹配球隊攻防的側翼，比如：Kyle Kuzma、Bojan Bogdanovic、Alec Burk，來升級先發陣容，同時幫Claxton找來堪用的替補。
關於另一名禁區球員，O'Connor表示他必須要配合籃網大量換防的體系，因此尺寸要和Claxton差不多，但要有一些投射能力，本季曾進入到交易傳聞中的Jakob Poeltl、John Collins、Myles Turner皆有可能，而Naz Reid、Mo Bamba、Jarred Vanderbilt或Kelly Olynyk也是不錯的人選。