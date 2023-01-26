名家論壇》韋安／侯友宜的下一步？

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年農曆春節，對侯又尤為不同，他在臉書寫道，這是第一次父母親都不在身邊的春節。在過去一年多裡面，他的父親、母親先後過世。
巧合的是，前年11月底父親過世時，正值「四大公投」；母親去年5月過世時，則又爆發新北2歲小童染疫而亡的後續爭議事件。這兩個時間點，是侯友宜從政以來，遭遇到的最大政治挑戰和難關。
在那些時日，侯承受著龐大的政治壓力，遭遇鋪天蓋地的政治攻防，甚至謠言和抹黑。但侯友宜還是堅持，做出不同於其他政治人物的抉擇。令外界不少人，批評侯不懂政黨政治，沒有危機公關處理能力，身邊沒有好的政治幕僚。
不過，從去年底九合一大選，侯友宜得票數打破多項上屆記錄來看，證明他當初做出的堅持和選擇是對的。雖然，侯的政治風格，與現在台灣的政治風氣有點格格不入，不過大多數對政治無聲的台灣人，卻認同和支持這位非傳統政治人。
因為如他所說「政治再大，大不過人民。團隊再強，強不過民間。眼中永遠要把人民擺在第一位。」侯沒有喧嘩的政治言辭，也沒有過多的政治動作，所言所行都在追求「以民為天」。並靠著「好好做事」，少政治多做事，來滿足人們對現實利益的需求，更能長遠地取信於民。台灣這些年來，搞空頭理論、光鮮論述，政治傳銷的政客太多，卻少有像侯友宜這樣，幾十年來都在真正為人民踏踏實實做事的人。
在紀念父親的一篇臉書文中，侯友宜秀出一張兒時全家福照片。這是一幅台灣早先社會窮困時期的縮影，照片中兄妹4人，弟弟、妹妹的褲管都是挽起，應該是接收兄長的。侯友宜鞋上滿是塵土，褲子膝蓋處還破了洞。據說，這是侯的第一張照片，是在一年過年時，全家到經濟狀況較好的外婆家拍的。
父親這個來自南部鄉村的豬肉攤商，用辛勞、淳樸和自律，承擔了為父為夫的角色，歷經風雨艱難也要盡責地養活全家。他給兒女立下簡單的身教榜樣，就是對人、對事一定要「講信用」和「負責任」。這個觀念，就是侯友宜現在常說的，每個人都應該努力扮演好自己的角色。
那張全家福照片父母眼中的頑皮男童，和當年19歲背井離鄉，放棄讀國防醫學院當醫生，而選擇讀警校的南部青年侯友宜，誰曾會想到？幾十年後會成為當今台灣政壇的關鍵角色。
侯友宜的成功，有機遇、巧合的因素，但更重要的，就是他從少言多做的父親身上，學到的這種實幹精神。他憑靠自身，比常人更多的努力、更多的自律和犧牲，才能實現今天的成就。當警察後，直到第27年出任警大校長，他才有時間在春節期間回嘉義陪父母再次圍爐。他曾經參與過30多次，生死一線間的槍戰。所有疑難的案子，長官交到他手裡，他一定能給出滿意的答案。侯能獲得多次破格提升，並非是對他單向的獎賞，而是上位者也需要他來做事，有政績來穩固權力。
作為目前藍綠政治人物中，2024的最強人選之一，侯友宜自然會受到各方的關注，連過年吃個水餃，都被聯想到高深的政治佈局。不少人出於善意，為他提建議。也有些人，則是故意找茬為難，給他出難題。而在風口浪尖上，侯友宜的下一步，又該怎樣走下去？
其實，正猶如那句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，侯友宜目前最該做的，還是回歸他幾十年來的「始終如一」。努力扮演好自己當下的角色，繼續做好市長的工作，全心全意把新北帶向實現2030城市願景。以及努力推動他提出的，北北基桃宜「共好」（可加上雙竹），北台灣千萬人口都市聚落發展國際化的大願景。
侯友宜說過，他做事時，不會想著政治，也不會考慮到選票的因素。而最在意，自己所做的事情是否符合人民和國家的利益。雖然侯沒有說出口過，但他本質上就是遵循和仿效經國先生「今天不做，明天就後悔的」務實精神。
無論國民黨在高潮或低谷，也無論藍綠誰主政，侯都把自己該做的事做到最極致。侯友宜這種「低調務實的經國精神」，不僅為自己，也為國民黨爭取到那些無聲中間選民的支持。「戰鬥藍」能提振深藍士氣，「做事藍」則讓中間選民，從侯友宜身上，感受到國民黨以前那種，能做事、能建設台灣的「招牌」作風。
侯長期以來，都不喜歡去刻意創造議題，追求聲量，但他以實際的做為，持續不斷地在主政的範圍，如治安、交通、經濟、教育、社服等方面做出改變和進步。而且，他也在不斷地用自己的方式，來潛移默化的「論述」和呼籲，希望能喚起台灣人的淳樸、良善，團結自強來面對來自內外的諸多難題和挑戰。對內團結善爭，對外自立自尊。
所以，對於現在短期民意起伏，侯、賴支持度高低變化，以及國民黨內部人選如何產生？侯友宜其實都不必太過於在意，而是要更堅定地走自己的道路。
侯友宜為何能在2018、2022兩次選舉中大贏？以及過去4、5年來，在信任度、看好度、滿意度等多項民調指標中，都名列第一？這不僅僅是因為，侯擔任新北市正副市長10幾年來的政績，受到肯定。而是40多年來，走到今天這一步的侯友宜，早已接受了各種嚴格的檢驗。
即使藍綠對他都有不同角度的批評，但是侯的整體形象，早已在人民心目中，留下「能做事、可信任、有願景」，這3樣深刻的印象。
能做事。侯43年來都是如此，從基層刑警在一線打擊犯罪，到擔任高階警職，領導指揮整體性改善台灣治安。當刑事警察局長，在扁政府時期，爭取10億預算，建造刑事科技大樓，推動台灣刑事偵防現代和資訊化。警大校長任上，在馬政府時期，則想盡辦法爭取中央撥款24億，完成警大百年「3大建設」，師生宿舍、體技能館、科技鑑識大樓。侯友宜真的做到了，「做事不分藍綠」，而民眾對此都有同感。
可信任。在美麗島電子報的長期系列民調中，侯友宜的「信任度」，一直以來常居第一。偶因特殊事件，而屈居第二。有近8成的台灣人，都信任侯。人民信任侯提出的政見，信任他能把事情做好。除了這些「小信任」，還有對侯的「大信任」。信任侯對國家的絕對忠誠，「槍抵在頭上都不會退縮」。也信任侯有智慧和膽識，把國家、人民利益擺在政黨和個人的政治利益之上。
有願景。侯友宜2018選舉，提出的政見，都幾乎完全兌現了，未來則更加努力地實現2030的願景。他也描繪出北北基桃宜區域合作共好，讓北台灣成為千萬人口國際都會聚落區的發展願景。最近，侯又反復強調：「為了中華民國、台灣這塊土地，不分你我族群、黨派，我們大家要『團結共好』。只有團結的內部，才可以面對所有外面的挑戰。」侯為國家的未來，如何實現和平，提出具體的框架和大方向。
侯友宜曾訴說，他的父親，在日據時代初中畢業後，被徵召去日本修理飛機當少年工。日本戰敗後回台灣，後來國民黨在台徵兵，父親因有技術進入海軍服役，又被派到大陸東北海軍青島軍官學校受訓。期間國共爆發內戰，侯父從東北撤退到上海，再從上海回到台灣。侯友宜立下了信念，希望能阻止上一代人的悲慘和無奈，不在這一代和下一代人身上發生。而人民會相信侯友宜，比其他人更能帶來和平的願景，因為他能團結台灣，務實穩健地帶領大家找到出路。
對於2024，侯友宜雖然沒有刻意強烈表態，但實際上在百姓的心中，他早已自然地成為那個準備好了的人。因為，從他的經歷和人格特質，讓人相信他是個能解決，而非製造問題的人。他會讓台灣變好，而非變壞。
面對現在的各種波瀾，侯友宜應該以靜制動，更堅定地做好自己，把「侯侯做代誌」繼續堅持下去。不斷累積「能做事、受信任、有願景」的實力和能量，讓人民看到他是一個最能帶來希望的「選擇」。而這種「選擇」可以讓台灣趨吉避兇、迎來長期和平，也讓人民內部團結，追求共好再度建設發展台灣。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com