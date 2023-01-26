NBA／交易按鈕才剛啟動　湖人還有重量級補強?

NBA／勇士冠軍GM今夏可能離隊　曾簽下KD並打造死亡五小

▲金州勇士球隊GM Bob Myers。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球隊GM Bob Myers。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據《The Athletic》知名記者Sam Amick、Anthony Slater以及Marcus Thompson II聯合報導，金州勇士和球隊GM Bob Myers的續約談判因薪資問題陷入僵局，消息人士普遍認為他可能將在今年夏天離開球隊。

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Myers於2011年加入勇士隊管理層，無疑是4冠王朝中最重要的成員之一，他作為總經理和籃球運營總裁為球隊一手打造出屢經檢驗的堅強陣容，其中包括在2016年得到Kevin Durant以及在2020年交易來Andrew Wiggins。

如今輪到Myers自己要談論個人的去留問題，他的合約將於今年6月後結束，而根據報導，他和勇士之間的續約談判並不順利，主要原因在於薪資方面的問題，另外他在GM之外的其他事業也可能讓他另有想法。

報導中提到，「有兩件事可能會讓Myers考慮是否續約：他的薪資和球隊目前的雙向時間表計畫。或者他也可能考慮離開這個聯盟——他已經有一個成功的總經理生涯，最近嘗試推出了一個播客節目，Stephen Curry是該節目的第一位節目嘉賓。」

隨著Curry、Klay Thompson和Draymond Green逐漸老去，勇士的冠軍窗口正在關閉。球隊開始了雙向進行的未來計畫——在維持陣容競爭力的同時，培養新秀接班——簡而言之，希望給年輕球員更多機會，而不是僅僅專注於在接下來的幾個賽季內贏得總冠軍。

這樣的計畫讓以Curry為首的主力球員很擔憂，《The Athletic》認為Myers的角色在球員和管理層之間擔任緩衝區，而他將工作做得相當出色，並且和所有成員維持著相當好的關係。

雖然合約細節保密，但《The Athletic》爆料Myers的收入超過1000萬美元，還有額外的獎勵獎金。但與其他高管相比，他的薪資可能排在前5名之外。

如果Myers無法和勇士老闆Joe Lacob達成協議，他將成為自由市場上的熱門「商品」，據報導指出，華盛頓巫師、鳳凰城太陽、紐約尼克和洛杉磯快艇都是可能的球隊，當然他也可能尋求NBA球隊總經理之外的職務。

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