NBA／勇士冠軍GM今夏可能離隊　曾簽下KD並打造死亡五小

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如今輪到Myers自己要談論個人的去留問題，他的合約將於今年6月後結束，而根據報導，他和勇士之間的續約談判並不順利，主要原因在於薪資方面的問題，另外他在GM之外的其他事業也可能讓他另有想法。
報導中提到，「有兩件事可能會讓Myers考慮是否續約：他的薪資和球隊目前的雙向時間表計畫。或者他也可能考慮離開這個聯盟——他已經有一個成功的總經理生涯，最近嘗試推出了一個播客節目，Stephen Curry是該節目的第一位節目嘉賓。」
隨著Curry、Klay Thompson和Draymond Green逐漸老去，勇士的冠軍窗口正在關閉。球隊開始了雙向進行的未來計畫——在維持陣容競爭力的同時，培養新秀接班——簡而言之，希望給年輕球員更多機會，而不是僅僅專注於在接下來的幾個賽季內贏得總冠軍。
這樣的計畫讓以Curry為首的主力球員很擔憂，《The Athletic》認為Myers的角色在球員和管理層之間擔任緩衝區，而他將工作做得相當出色，並且和所有成員維持著相當好的關係。
雖然合約細節保密，但《The Athletic》爆料Myers的收入超過1000萬美元，還有額外的獎勵獎金。但與其他高管相比，他的薪資可能排在前5名之外。
如果Myers無法和勇士老闆Joe Lacob達成協議，他將成為自由市場上的熱門「商品」，據報導指出，華盛頓巫師、鳳凰城太陽、紐約尼克和洛杉磯快艇都是可能的球隊，當然他也可能尋求NBA球隊總經理之外的職務。