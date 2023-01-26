《我可能遇到了救星》曾舜晞圈粉無數 過年最愛圍爐喝湯
戲劇《我可能遇到了救星》由曾舜晞、梁潔主演，曾舜晞日前接受LiTV訪問，聊到圍爐，他表示滿心期待就是一定要喝到湯，「桌上一定要有湯！因為我真的很愛喝湯！」與家人感情深厚，事業豐收下，笑問今年預計要包紅包多少給長輩？只見他俏皮使了個眼色裝神祕說：「這是祕密！我才不說，但對家人而言，紅包不重要，重要是我們都平安健康！」
記者侯家瑜/綜合報導
《我可能遇到了救星》描述女主角一路以來總是際遇不順，直到邂逅男主角，2人從冤家漸漸扶持到相知相愛，有別於一般刻板的重口味情愛鋪陳，也透過職場的共事互動，勾勒出情侶間自然又細膩的小情小愛。謙虛的曾舜晞認為，作品成功莫過於劇組團隊努力，聊到劇，粉絲都覺得曾舜晞除了帥氣、貼心外還相當可愛，似乎跟本人畫上等號，「我覺得我們性格確實有些相像的地方，劇中很多小細節與表情，其實我生活裡也會做，因此在塑造角色時，也加入了我部分的習慣！」
問曾舜晞也有這樣的「救星」嗎？他說：「我生命中有很多幫助我的人，首先肯定是家人，致始致終無條件支持我去追求夢想，還有身邊的工作伙伴，以及導演、編劇、演員老師們，總是無私給我很多指導，當然最後是粉絲，謝謝粉絲喜歡我，無時無刻給我滿滿的正能量，因為有了他們的陪伴，我才能一步步走到今天，最後我也感謝我自己，不管遇到任何困難，我們都不要放棄，希望透過這部作品，你們也可以成為自己的『救星』！」
戲裡總是保護葉時藍，現實生活中，曾舜晞屬於保護對方的人，還是屬於被保護的呢？曾舜晞霸氣表示，「重要的人需要我保護時，我是不會袖手旁觀的！當然，對於被保護時，我也會感覺到對方對我的珍惜與照顧，誠如現在，我就正被很多人默默保護著！這份關懷讓我很感激！」