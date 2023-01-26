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陳建仁、鄭文燦接正副行政院長成型　趙少康嗆：不倫內閣

▲陳建仁、鄭文燦有望接任正副行政院長，趙少康今分別點名陳建仁涉商業、宗教不倫、鄭文燦涉學術、政治不倫，痛批蔡政府組「不倫內閣」。（圖／趙少康辦公室提供）
▲陳建仁、鄭文燦有望接任正副行政院長，趙少康今分別點名陳建仁涉商業、宗教不倫、鄭文燦涉學術、政治不倫，痛批蔡政府組「不倫內閣」。（圖／趙少康辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

新內閣人事出爐，正副行政院長將擬由前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接掌，組「仁燦配」續推國政。不過，中廣董事長趙少康今（26）日則痛批，陳建仁涉商業不倫、宗教不倫、鄭文燦涉學術不倫、政治不倫，他諷刺總統蔡英文組「不倫內閣」，裝神弄鬼折騰一大圈還是這兩人。

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總統府昨確認陳建仁將接行政院長，預計在1月27日上午10點，蔡英文將於總統府召開記者會宣布人事。另針對新一波內閣人事，則傳鄭文燦有望任副行政院長、政院秘書長李孟諺留任、前基隆市長林右昌接內政部長、交通部長王國材留任，另內政部次長陳宗彥任政院發言人。

針對「仁燦配」內閣，趙少康痛批，蔡英文裝神弄鬼折騰了一大圈，還是陳建仁加鄭文燦，其實原來就是這兩人，但這兩人各有各的問題，只好故弄玄虛耍弄一番，最後還是這兩人，從來沒有變過。

趙少康表示，舉國人才濟濟，否則台灣工商企業怎麼那麼發達？只有民進黨權力越來越大、人才越來越少，進了政治沼澤，派系分權分贓，面目猙獰、吃相難看，終至無人可用的窘境。

趙少康直言，陳建仁頂著學術光環，大力鼓吹高端，讓高端股價一飛沖天，每股從30漲到400元，市值從30億漲到800億，高舉「愛台灣，打高端」，私下「五鬼搬運，大搞內線」，高端弊案未清，商業不倫，陳建仁有什麼資格擔任行政院長？更假傳上帝旨意，說「天主要我幫助鄭運鵬」，結果鄭運鵬落選，陳建仁褻瀆天主，使天主教蒙羞。宗教不倫，連當一個教友都不夠格，當什麼行政院長？

趙少康也痛批鄭文燦很可笑，台大畢業本來也夠了，偏偏看到國安局長陳明通見獵心喜，以為台大碩士學位可以輕易由天而降，更以為抄大陸的論文神不知鬼不覺，誰知道聰明反被聰明誤，倒霉碰到一個新黨游智斌神抓鬼。

趙少康說，鄭文燦不該偷抄論文詐騙台大學位，是「學術不倫」、不該偷抄中國大陸的論文，以敵為師、敵我不分，罪加一等，是「政治不倫」。

最後，趙少康認為，陳建仁涉商業不倫、宗教不倫；鄭文燦涉學術不倫、政治不倫，這對寶貝加起來起碼有4大不倫，合起來組成一個「推銷兼詐騙」的「不倫內閣」，蔡英文應該是山窮水盡了，才會推出這樣一個難看的「不倫內閣。」

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