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快訊／本土確診＋18934！死亡個案增21人　境外移入210例

▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增19,144例COVID-19確定病例，分別為18,934例本土個案及210例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之18,934例本土病例，為8,243例男性、10,680例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,624例)，高雄市(2,357例)，臺中市(2,306例)，桃園市(2,080例)，臺北市(1,947例)，臺南市(1,580例)，彰化縣(838例)，新竹縣(564例)，屏東縣(436例)，新竹市(426例)，苗栗縣(410例)，雲林縣(401例)，基隆市(396例)，宜蘭縣(361例)，南投縣(273例)，嘉義縣(272例)，花蓮縣(233例)，嘉義市(175例)，金門縣(115例)，臺東縣(98例)，澎湖縣(41例)，連江縣(1例)。

指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月27日至今(2023)年1月23日，死亡日期介於今年1月16日至1月23日。

指揮中心說明，今日新增210例境外移入個案中，為96例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月26日至今年1月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,501,720例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,095,590例排除)，其中9,404,138例確診，分別為47,638例境外移入、9,356,446例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,189例COVID-19死亡病例，其中16,169例本土，個案居住縣市分布為新北市3,132例、臺北市1,758例、臺中市1,730例、高雄市1,606例、臺南市1,211例、桃園市1,197例、彰化縣1,052例、屏東縣633例、雲林縣526例、南投縣518例、苗栗縣452例、嘉義縣425例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市273例、新竹縣271例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市180例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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