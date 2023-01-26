陳建仁接閣揆　蔣萬安：盼以民為念、好好解決問題

總統府昨日晚間證實，前副總統陳建仁確定將出任行政院長，總統蔡英文將於明日上午召開記者會正式宣布。台北市長蔣萬安今（26）日表示，希望新內閣以民為念，真正為人民解決問題才最重要。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蔣萬安今日上午前往松山霞海城隍廟參拜，之後出席光華商場數位新天地新春開市儀式，媒體詢問陳建仁接閣揆，但高端疫苗問題被認為可能是陳建仁的缺點，蔣萬安回應表示，高端已進入司法程序，尊重司法調查。蔣萬安進一步表示，身為台北市長，絕對以台北市民福祉為優先考量，希望新內閣上任後中央地方一起合作，共同支持台北建設，推動台北發展。媒體追問，會不會覺得新內閣是敗選者聯盟？蔣萬安說，希望新內閣以民為念，真正為人民解決問題才最重要。媒體問有沒有覺得哪些部會首長應該被換掉？新內閣成員可以符合人民的期待？蔣萬安指出，對新內閣還是期待以民為念，真正為人民服務，幫人民解決問題，現在面對問題非常多，希望新內閣團隊好好的為人民解決問題，這才是最重要。內閣「仁燦配」成形？柯文哲：在野黨會認真監督林右昌接內政部 陳亭妃：能夠勝任「天下第一大部」部長總統府證實陳建仁將接閣揆 27日上午開記者會宣布傳陳建仁點頭接閣揆 張其祿：未解國計民生問題仍繁多