初五北返車潮湧現！國5恐塞16小時　地雷路段快避開

國道初五塞塞塞！下午「9大壅塞路段」一次看

▲今（26）日為春節初五，上午國道發生3起追撞事故，造成車輛回堵，也影響車流甚鉅。（圖／記者許若茵攝）
▲今（26）日為春節初五，上午國道發生3起追撞事故，造成車輛回堵，也影響車流甚鉅。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

今（26）日為春節初五，上午國道發生3起追撞事故，造成車輛回堵，也影響車流甚鉅，高公局預估，下午國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段皆為重點壅塞路段，請民眾注意，並多用替代道路。

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高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為40.3百萬車公里，預估今日交通量為128百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、彰化至員林；國1北向圓山至汐止端、台中至台中系統；國3南向土城至龍潭、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向木柵休息站至南深路、南投服務區至中興；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇；國5北向宜蘭至坪林；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

另高公局指出，今日9時31分，國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故占內線車道，於09時46分排除，造成後方車流回堵3公里；9時41分國1南向204公里處發生4輛小客車追撞事故，占用中線車道，於9時58分排除，造成後方車流回堵5公里；10時08分於國3北向343公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時29分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒，應將車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間；務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。

最後，為避免塞車分散車流，高公局呼籲「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

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