黃明昭高雄慰問彰化警高偉倫家屬　籲勿毒駕、酒駕

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黃明昭表示，毒駕與酒駕行為，都像是馬路上的不定時炸彈，已造成數起重大交通事故或致無辜民眾傷亡，且導致家庭破碎及被害人與其家屬一輩子無法抹去的傷痛。除譴責這些行為人自私自利、害人害己的行徑外，執法機關對毒駕、酒駕絕對加強取締並嚴辦重懲，不讓家屬再度流下悲痛的眼淚！
有關高員治喪事宜，彰化縣警察局已成立治喪委員會協助家屬渡過難關。警方也公布遺眷的帳戶，表達共盡最後一分心力，陪家屬一起渡過的袍澤之情，詳細帳號可上彰化縣警分局臉書搜尋。
警政署強調，繼酒駕修法加重並經立法通過施行後，法務部也在2022年提出刑法第185條之3的修正草案，採取全面處罰毒駕犯行的法律規範，以更明確標準讓第一線執法同仁據以嚴正執法。
警政署表示，包括毒駕者的尿液經檢驗判定陽性即構成刑責外，若遇無法檢驗判定陽性惟仍有其他情事足認有吸毒已致不能安全駕駛時，也應論以毒駕罪責，不容有一絲一毫的僥倖。
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